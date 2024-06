Iloisia uutisia rakennusalalta, Rakentaja.fi sai uudet omistajat

Rakentaja.fi brändin uudet omistajat Heidi Uusitalo ja Jussi Ruotsalainen ovat kiitollisia entiselle työnantajalleen siitä, että se mahdollisti Rakentaja.fi-palvelun jatkumisen.



”Tunteet ovat olleet viime viikkoina pinnassa”, kuvailee tuntemuksiaan Heidi Uusitalo, joka on ollut Rakentaja.fi:n palveluksessa vuodesta 2013. Schibstedin ilmoituksen jälkeen, Uusitalo päätti ilmoittaa halustaan ostaa Rakentaja.fi brändit ja nyt neuvottelut on saatettu onnistuneesti päätökseen. ”Rakentaja.fi on ollut kuin tiivis perhe – enemmän kuin pelkkä työyhteisö, siksi Rakentajan tarinan jatkuminen tuntuu erityisen hyvältä”, tunteilee Uusitalo.



Perinteitä pitää yllä myös toinen uusi omistaja, Jussi Ruotsalainen. Useille yhteistyökumppaneille, messuvieraille sekä messujen näytteilleasettajille Jussi onkin tuttu jo muun muassa suosituilta, tammikuussa järjestettäviltä Rakenna & Remontoi -messuilta, joissa hän vuosien ajan toimi messupäällikkönä.



”Aika rakentajalla alkoi varhaisteininä kesätöissä, edesmenneen isäni ollessa osakkaana Rakentajassa, kun internet teki vasta tuloaan. Olen tehnyt töitä Rakentaja.fi:n kanssa reilusti yli puolet elämästäni, vuosina 1995-2021 toimenkuviin mahtui lähes kaikkea kesäduunarista liiketoiminnan vetäjäksi. Muutaman vuoden irtioton jälkeen ympyrä sulkeutuu ja tuntuu käsittämättömän hienolta tulla takaisin yrittäjän roolissa”, Ruotsalainen kiteyttää omat tuntemuksensa.



Rakennusala on tunnettu sykleistään ja nyt alalla onkin ollut muutama vaikeampi vuosi, mutta niistä kuopista on ennenkin noustu. Käännettä on jo ennusteissa väläytelty. Kun tiimi tekee töitä koko sydämellä ja yhteistyössä hyvien kumppaneiden kanssa, tulevaisuus näyttää valoisalta. ”Rakentaja.fi on myös jatkossa se luotettava taho, joka yhdistää kodin kunnostajat, rakentajat sekä nykyiset ja tulevat ammattilaiset rakennusteollisuuden kanssa”, Uusitalo toteaa.



Rakentaja.fi haluaa palvella omalla osa-alueellaan kaikkia apua tarvitsevia, onhan lopulta kaikkien etu, että tietoa on saatavilla avoimesti ja kootusti yhdestä paikasta. Usein oma koti on perheen suurin sijoitus ja tästä omaisuudesta on syytä pitää huolta.

”Jatkamme innolla tunnetun, hyvämaineisen ja luotettavan palvelun tarjoamista tulevan tiimimme kanssa”, Uusitalo ja Ruotsalainen toteavat Rakentaja.fi:n pitkään historiaan viitaten.