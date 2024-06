Digiklinikka palvelee terveysasioissa läpi juhannuksen, laajat kiirevastaanotot avoinna viidellä paikkakunnalla

Digiklinikalta saa hoidon tarpeen arvion, ja siellä voidaan hoitaa monia yleisiä terveysvaivoja. Digiklinikan käyttöön tarvitaan vahva tunnistautuminen, asiakkaan pitää tunnistautua palveluun joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Palveluun pääsee mobiilisovelluksella tai verkkosivujemme digitaalisen asioinnin kautta osoitteessa pirha.fi/asioidigitaalisesti. Tarkempia ohjeita digiklinikan käyttöön on julkaistu osoitteessa pirha.fi/digiklinikka.



Jos juhannuksen aikana tulee kiireellisen hoidon tarvetta, pitää soittaa Pirkanmaan päivitysapuun 116117 tai laajan kiirevastaanoton kiireellisen hoidon numeroon. Puhelimessa hoitaja tekee arvion, kuinka kiireellinen hoidon tarve on. Tarvittaessa hoitaja kertoo, minne pitää hakeutua hoitoon ja varaa viitteellisen ajan kiirevastaanotolle. Tays Päivystys Acuta Tampereella on avoinna ympäri vuorokauden, Tays Valkeakosken päivystys on avoinna joka päivä kello 8–22.

Laajat kiirevastaanotot Nokian, Sastamalan, Ylöjärven ja Virtain sosiaali- ja terveysasemalla sekä Tampereen Hatanpäällä ovat avoinna pyhäpäiväaikataulun mukaisesti kello 10–18 perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Pirkanmaalaiset voivat hakeutua mille tahansa laajalle kiirevastaanotolle asuinpaikasta riippumatta. Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa soitetaan aina 112.

Laajojen kiirevastaanottojen puhelinnumerot: