Juhlavuosi: Tuija Lehtisen vaikuttava 40-vuotinen kirjailijanura

Elokuussa 9.8. ilmestyy Tuija Lehtisen 130. teos Matka menneisyyteen. Lisäksi kymmeniä hänen aiemmin lukemistoina ilmestyneitä tarinoitaan on julkaistu e- ja äänikirjoina. Lehtisen huikean laajaa tuotantoa on käännetty lisäksi eri kielille ja nuortenromaanien pohjalta on tehty myös tv-sarja ja elokuva. Tuija Lehtinen on saanut muun muassa kahdesti Topelius-palkinnon, kolmesti Pirkanmaan Plättä -palkinnon, nuortenkirjallisuuden valtionpalkinnon, Laivakello-palkinnon, Kaarina Helakisa-palkinnon sekä Pro Finlandia -kunniamerkin.

Lehtinen on uudistanut etenkin nuortenkirjallisuutta kyseenalaistamalla sukupuolirajoja ja laajentamalla henkilöidensä toimintarooleja: hänen monipuoliset henkilöhahmonsa ovat haastaneet klassisia feminiinisyyden ja maskuliinisuuden malleja ja kapinoineet rooliodotuksia vastaan. Jo Lehtisen ensimmäinen nuortenromaani kohautti tytön seksuaalisuuden kuvauksellaan. Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat voineet saada Lehtisen kirjoissa myös erilaisia tulkintavaihtoehtoja esimerkiksi hänen poikatyttöhahmoissaan.

Aikuisille suunnatuissa romaaneissa Tuija Lehtisen lähtökohtana on usein henkilöhahmot ja heidän välisensä ristiriidat. Päähenkilön ammatti on tavallisesti keskeinen elementti, josta juoni lähtee liikkeelle. Kirjailija tekee paljon taustatyötä tutustuakseen kuvaamaansa elämäntapaan ja valitsee usein sovinnaisuudesta poikkeavia työympäristöjä hahmoilleen. Hyvä esimerkki tästä on hänen uusin romaaninsa Matka menneisyyteen, jonka päähenkilö, metallialan yrityksessä talousjohtajana työskentelevä Bea, on samalla myös levyseppähitsaaja. Teoksessa Bea lähtee selvittämään menneisyyttään isoisän perinnön perässä Italiaan.

Tuija Lehtisen kirjojen menestys on ollut vankka koko hänen kirjailijauransa ajan. ”Uskon Tuijan suosion piilevän huumorin, vetävän juonen ja napakan dialogin lisäksi hänen henkilökuvauksessaan. Nuortenkirjojen päähenkilöt ovat itsenäisiä, omaehtoisia ajattelijoita, jotka eivät voi sopeutua auktoriteettien vaatimuksiin, vaan heidän on itse saatava määritellä tavoitteensa ja arvonsa. Viihdekirjojenkin päähenkilöt ovat samanlaisia riippumattomuuttaan tarkasti vartioivia, itsenäisiä ajattelijoita”, Tuija Lehtisen kustannustoimittajana koko tämä kirjallisen uran ajan toiminut Tiina Eskola kertoo.

Tuija Lehtisen vuonna 1984 julkaistu romaani Rosan talo on ilmestynyt nyt uudelleen pokkarilaitoksena. ”Kaikki kirjat ovat rakkaita lapsia, joihin kiintyy ja jotka hetkittäin saattavat myös ärsyttää. Rosan talo nousee esikoisteoksena tärkeänä kirjana mieleen, olin siitä sen ilmestyessä suunnattoman ylpeä”, Tuija Lehtinen kertoo.

Tuija Lehtinen: Matka menneisyyteen

Ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjoina. Painettu laitos ilmestyy 9.8.2024