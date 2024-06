Pirkanmaan hyvinvointialue julkaisee tietoa hankinnoista

Nyt ovat saatavilla tiedot vuoden 2023 ostoista. Pirkanmaan hyvinvointialue julkaisee tästä eteenpäin hankintatietoa puolivuosittain. Tiedoista selviää esimerkiksi, mitä tahoilta tuotteita tai palveluita on ostettu, millä summilla hankintoja on tehty ja mikä yksikkö on tehnyt hankinnan. Tiedoista on poistettu henkilötietojen suojaamiseksi yksityisten elinkeinonharjoittajien henkilönimet ja y-tunnukset.

– Ostolaskudatan julkaiseminen edistää sekä hankintatoiminnan että koko hyvinvointialueen toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, toteaa talouspalvelujohtaja Mikko Hannola Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

– Aiemmin näitä tietoja tarvinneiden on pitänyt tehdä julkisuuslain mukainen tietopyyntö hyvinvointialueella. Nyt kaikki tietoja tarvitsevat pääsevät itse katsomaan ne suoraan verkkopalvelusta.

Tutkihankintoja.fi -palvelusta kansalaiset ja yritykset saavat tietoa julkisten organisaatioiden hankinnoista ja siitä, mihin julkisia varoja käytetään. Pirkanmaan hyvinvointialueen tietoja pääsee katsomaan valitsemalla organisaatioksi Pirkanmaan hyvinvointialueen ja aikaväliksi vuoden 2023. Ostolaskutiedot ovat saatavissa myös koneluettavassa muodossa osoitteessa avoindata.fi, joten niitä voi käyttää esimerkiksi tutkimusaineistona.