Peltoalavalvonnat alkamassa Kainuussa

Tarkastuskäyntien alhaisen määrän on mahdollistanut ns. monitoroinnin käyttöönotto. Johtava asiantuntija Paavo Kemppainen Kainuun ELY-keskuksesta tarkentaa, että monitorointi tarkoittaa tässä yhteydessä kaikkiin ilmoitettuihin tukilohkoihin kohdistuvaa kasvukauden aikaista ja jatkuvaa satelliittiseurantaa sekä satelliittiaineiston tulkintaa tekoälyn avulla.

Ruokavirasto valitsee myös Kainuussa valvottavat maatilat sekä satunnaisotannalla että painottaen tietyillä kriteereillä.

”Tarkastuskäynnillä tarkastetaan entiseen tapaan muun muassa kaikkien tukihakemuksella olevien peltolohkojen digitoinnin oikeellisuus, lohkolla ilmoitettu kasvi ja lohkon kasvuston kunto”, Kemppainen luettelee.

Peltovalvontaan kuuluu myös asiakirjojen tarkastusta. Kesän tilakäynnillä tarkastetaan kasvulohkokohtaisen kirjanpidon aloittaminen ja kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvät todistukset. Pääosin muut asiakirjat tarkastetaan myöhemmin talviaikaisen asiakirjavalvonnan yhteydessä.

Peltovalvonnat ovat osa tarkastusprosessia, jolla varmistetaan haettavien maataloustukien kohdistuminen oikein perustein maatiloille. Tukien maksun yleisenä ehtona on, että määrätyt valvonnat tehdään annettujen aikarajojen puitteissa.

”Kesän aikana tullaan tekemään myös yksittäisillä peltolohkoilla tukijärjestelmään liittyviä laadunarviointikäyntejä, mikä liittyy koko tuki- ja valvontajärjestelmän toiminnan varmentamiseen EU:hun päin”, Paavo Kemppainen kertoo.

Haettujen ympäristösopimusten, kuten luonnon monimuotoisuus- ja kosteikkosopimusten käsittelyyn liittyy kaikille sopimusaloille tehtävä maastokatselmus, jossa varmennetaan jo ennen sopimuksen tekoa sopimusalueiden oikea rajaus ja se että alueet ovat sopimukseen kelpaavia. Nämä katselmukset alkoivat vuonna 2023 ja jatkuvat käymättömien alojen osalta myös tänä kesänä.

”Myös eläintukien valvontoja tehdään entiseen tapaan valvontaan valikoituneilla tiloilla kesän ja syksyn aikana. Eläintukien valvonnoissa tarkastetaan tilan tukieläimet ja niihin liittyvien tukiehtojen noudattaminen”, Paavo Kemppainen sanoo.

Kainuun ELY-keskuksen tarkastajat pääsääntöisesti ilmoittavat tarkastuksesta etukäteen. Valvonnasta ilmoitetaan soittamalla tai jos siten ei tavoiteta tuenhakijaa, niin tekstiviestillä.

Satelliittiseuranta laajenee

Tukiehdoissa on nykyisellään vaatimus kasvukauden aikaisesta maataloustoiminnasta, mikä tarkoittaa että jokaisella lohkolla pitää tehdä 15.9. mennessä jokin maataloustoimi. Se voi olla sadonkorjuu, kylvö 30.6. mennessä, laiduntaminen, niitto, kesannoilla jokin hoitotoimi tms.

Tämän ehdon toteutumista seurataan kaikilla lohkoilla satelliittiaineiston avulla ns. monitoroinnilla. Mikäli peltolohkolla ei kasvukauden aikana havaita maataloustoimintaa, niin lohkolle ei olla siten maksamassa mitään tukiakaan mutta kuitenkin viljelijälle lähtee tapauksesta selvityspyyntö elokuusta lähtien.

”Siihen kannattaa aina reagoida joko palauttamalla lohkolta älypuhelimella otettu valokuva jolla asian voi todistaa olevan kunnossa tai sitten tekee tarvittavan toimenpiteen 15.9. mennessä tai voi myös muuttaa hakemustaan todellista tilannetta vastaavaksi”, Kemppainen neuvoo.

Satelliittiseurantaa on nyt myös laajennettu viime vuodesta, jonka myötä selvityspyyntöjä voi kesän ja syksyn aikana tulla tiloille myös muiden tukiehtojen tiimoilta koska satelliittitarkastelulla seurataan aikaisempaa useampaa ehtoa.

”Tärkeintä on, että vastaa mahdollisiin selvityspyyntöihin. Selvityspyynnöissä on aina mukana selkeät toimintaohjeet.”

Uuden tukikauden helpotuksia ja erityisesti muistettavaa

Uusi merkittävä ja joustava muutos on vuodesta 2023 lähtien tullut siihen, että melkein kaikkia kevään tukihakemuksella ilmoitettuja tietoja voi vielä muuttaa 2.10. asti.

”Jos hakuajan jälkeen huomaa hakemuksella korjattavaa niin nyt se on monessa tapauksessa mahdollista. Poikkeuksena on, että mikäli tilalle on ilmoitettu mahdollisesta valvonnasta, niin muutosmahdollisuutta ei enää silloin ole”, Kemppainen huomauttaa.

Aikaisempien vuosien tarkastusten pohjalta suositellaan tuenhakijoita huolehtimaan erityisesti nurmilohkojen kasvuston kunnosta, uusimisesta ja hoidosta. Satokasveilla, myös nurmilla, pitää pyrkiä tuottamaan markkinakelpoinen sato joten kauttaaltaan rikkakasvivaltaiset tai muutoin huonokuntoiset kasvustot tai vesakoituneet alueet hylätään. Pääsääntönä on myös, että alue jolla kasvaa yli kaksivuotista puukasvillisuutta poistetaan tukialasta pysyvästi viljelemättöminä.

Myös vastikään raivattujen peltojen osalta on hyvä muistaa, että alueen pitää olla viljelykunnossa kun sillä ilmoitetaan tukikasvia.

”Näissä on viime vuosien tarkastuksissa todettu puutteita.”