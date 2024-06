Keskimaan huoneistohotelli Himoksella Sokos Hotels -brändin alle – nimeksi Break Sokos Hotel Himos

Osuuskauppa Keskimaan järjestämässä peruskiven muuraustilaisuudessa Himoksella 17.6.2024 päästiin muurauksen lisäksi julkistamaan hotellihankkeen virallinen nimi. Marraskuuhun 2025 mennessä valmistuva huoneistohotelli avataan Suomen luotetuimman hotelliketjun, Sokos Hotels -brändin alle.

− Olemme iloisia, että huoneistohotellikokonaisuuden rakentaminen Himoksella on lähtenyt suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa käyntiin. Tämä projekti on meille vuosien suunnittelun tulos ja nyt pääsemme todistamaan konkreettista edistymistä, kun rakennustyömaan perustukset alkavat hahmottumaan. Tämä on meille historiallinen hetki ja lisämausteen tähän hetkeen tuo tieto siitä, että rakentamamme huoneistohotellikokonaisuus tulee olemaan osa Sokos Hotels -hotelliketjua, paljastaa Osuuskauppa Keskimaa toimitusjohtaja Antti Määttä.

Muuraustilaisuuteen paikalle oli kutsuttu hankkeen keskeisiä toimijoita ja yhteistyökumppaneita rakentamisen alkutaipaleelta. Tilaisuudessa perustuksiin piilotettiin aikakapseli, jonka avulla tallennetaan seuraaville sukupolville tietoa tämänhetkisestä yhteiskunnasta ja itse rakennuksesta. Puoli metriä pitkään ja 12 senttimetriä leveään lieriöön kätkettiin muun muassa päivän sanomalehdet, S-Etukortti, Himoksen hissiliput, tämänhetkistä valuuttaa kolikoiden muodossa sekä tietoa rakennushankkeesta.

Huoneistohotellin rakentaminen on sujunut aikataulussa. Työmaalla rakennuksen paalutustyö on valmistunut ja käynnissä ovat maanrakennus- ja perustustyöt. Pääurakoitsija Lapti Oy on arvioinut, että rakennusvaiheen työllistävä vaikutus on kokonaisuudessaan noin 200 henkilötyövuotta.

− Rakentaminen on lähtenyt työmaalla suunnitelman mukaisesti liikkeelle. Kuiva kevät on edesauttanut rakennuspaikan kuivumista ja pohjanvahvistustyötä. Myös yhteistyö hankkeen osapuolien kanssa on ollut sujuvaa, toteaa Rakennusliike Lapti Oy:n Keski-Suomen aluejohtaja Samuli Heino.

Huoneistohotellin nimeksi Break Sokos Hotel Himos

Huoneistohotellin suunnittelun lähtökohtana Osuuskauppa Keskimaalla on ollut rakentaa majoituskokonaisuutta Himoksella majoittuvien asiakkaiden tarpeet huomioiden. Rinteet, ensilumenlatu, golfkenttä, pyöräilyreitit ja kesätapahtumat ovat hotellin vieressä kävellen saavutettavissa. Viihtyisät huoneistot on suunniteltu niin, että kussakin huoneessa on 1–3 makuuhuonetta, tupakeittiö ja sauna. Kokonaisuuteen kuuluu myös 180-paikkainen ravintola, josta on upeat näkymät rinteisiin.

− Rakentamispäätöksen jälkeen on myös palvelukonseptin suunnittelu edennyt vauhdilla ja keskustelut uudenlaisen huoneistohotellimaisen majoitustyypin lisäämisestä Sokos Hotels -brändin alle käynnistyivät ketjun kanssa. Toukokuussa saimme positiivisen vastauksen ketjuhakemukseemme, eli pääsemme nyt osaksi ketjua uudenlaisella konseptilla. Tästä on hyvä jatkaa Break Sokos Hotel Himoksen palvelukonseptin kehittämistä yhteistyössä Sokos Hotels -ketjun ammattilaisten kanssa, iloitsee Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Sokos Hotels on Suomen arvostetuin ja vastuullisin hotelliketju, johon kuuluu 46 hotellia Suomessa ja yksi Tallinnassa. Kaikki hotellit sijaitsevat kaupunkien keskustoissa tai keskellä vapaa-ajan kohteita, hyvien liikenneyhteyksien varrella.

− Himos on tällä hetkellä yksi kehittyvimmistä matkailualueista ja hanke on luonnollinen jatkumo merkittäville panostuksillemme kotimaan upeisiin matkailukohteisiin muun muassa Kolin, Bomban ja Tahkon rinnalla. Himokselle rakentuva huoneistohotelli on erinomainen uudenlainen palvelukokonaisuus Break by Sokos Hotels -hotellityyppiimme. Matkailijat hakevat nyt erityisesti elämyksiä, arjen irtiottoa sekä mahdollisuuksia matkustaa yhdistäen työ- ja vapaa-aika. Haluamme osaltamme mahdollistaa tätä myös uusissa kohteissa, toteaa SOK:n Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjujohtaja Juha Helminen.

Huoneistohotellin rakentamisen toteuttajat ja työllistävä vaikutus

Himos-kokonaisuuden arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtipalvelu Oy, LVIS-suunnittelusta Granlund Oy ja rakennesuunnittelusta Sitowise Oy. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Lapti Oy. LVIS-urakoitsijana on Caverion Suomi Oy ja rakennusautomaatiourakoitsijaksi on valittu Honeywell Oy. Kohteen rakennusteknisestä valvonnasta vastaa Ramboll Finland Oy.



Huoneistojen ja ravintolan alustavat sisustussuunnitelmat ovat sisustusarkkitehtitoimisto Franz Design Oy:n käsialaa. Osuuskauppa Keskimaan investoinnin suuruus on kokonaisuudessaan noin 32 miljoonaa euroa sisältäen kiinteistön ja kalusteet. Hankkeen rakennusaikainen arvioitu työllistävä vaikutus on 200 henkilötyövuotta.