Sofia Virta jyrähtää: Ministeri ei voi käyttäytyä enää samalla tavalla kuin nimimerkki “riikka”

Sofia Virta iloitsee: “Vihdoin hallituspuolueelta keskustelunavaus, jolle voin antaa täyden tuen” 12.6.2024 11:16:35 EEST | Tiedote

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo mielellään kirittävänsä hallituspuolueita parhaisiin mahdollisiin ratkaisuihin lastensuojelun kehittämiseksi. Aiemmin lastensuojelussa työskennellyt Virta kertoo, että Kokoomuksen eduskuntaryhmän julkaisemassa kymmenessä keinossa lastensuojelun kehittämiseksi on paljon sellaisia toimenpiteitä, joita Virta on itse esittänyt ja joiden edistämisessä oppositiopuolueen puheenjohtaja on valmis lämpimään yhteistyöhön.