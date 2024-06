Orpo linjasi: Henna Virkkusesta Suomen komissaariehdokas

Kokoomus teki kolme nimitystä puoluetoimistolle 29.5.2024 13:52:09 EEST | Tiedote

Kokoomus on tehnyt kolme uutta rekrytointia puoluetoimistolle Helsinkiin. Kokoomus on nimittänyt ohjelmapäälliköksi Jeremias Nurmelan. Nurmela siirtyy puoluetoimistolle Helsingin apulaispormestarin poliittisen erityisavustajan tehtävistä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Helsingin Kokoomuksen poliittisena suunnittelijana sekä kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan puheenjohtajana. Nurmela on oikeustieteen maisteriopiskelija. ”Olen hurjan innoissani uudesta tehtävästä, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden edistää kokoomuksen arvoja ja tavoitteita. Kokoomuksen ohjelmatyö on koko puolueyhteisön kanssa yhdessä tehtävää visiointia siitä, miltä tulevaisuuden Suomi näyttää", Nurmela sanoo. Puolueen uudeksi visualistiksi on nimitetty Henri Korpi. Korpi on koulutukseltaan kulttuurituottaja. Hän on toiminut monipuolisissa viestintätehtävissä muun muassa Suomen 4H-liitossa ja ollut aktiivinen Suomen Nuorkauppakamarin toiminnassa. Korpi on myös toiminut yrittäjänä, opettanut valokuvaust