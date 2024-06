Uusi kotimainen viihderomaani tarjoaa samaistumispintaa ja lämmintä huumoria

Laura Suomelan odotettu Pioneja ja peitetarinoita jatkaa kiitettyä, Tampereelle sijoittuvaa feel good-sarjaa. Romaanin päähenkilö, nelikymppinen Helena, on irtautunut näköalattomasta oravanpyörästä ja karannut unelmiensa perässä työskentelemään kukkakauppaan. Se on vaatinut pienen peitetarinan, mutta työ huumaavien tuoksujen ja unohtumattomien kohtaamisten keskellä on sen arvoista.

Pelkkää ruusuilla tanssimista elämä ei kukkienkaan keskellä tosin ole. Kun Helenan Hartsa-puolison äkillisen Helsingin-reissun todellinen syy paljastuu, avautuu Helenankin elämässä uusi sivu. Lisämausteensa juoneen tuo myös Helenan äiti, joka muuttaa seinänaapuriksi ja aiheuttaa tyttärelleen niin hupia kuin harmaita hiuksia.

Romaanissa Helena kipuilee syyllisyyden ja terveiden rajojen vetämisen ristipaineessa. Pitkä parisuhde pistää punnitsemaan, kumman ehdoilla valintoja lopulta tehdään. Myös tyhjentynyt kotipesä nostaa Helenassa pintaan tunteiden koko kirjon, samoin oman äidin jatkuva tarvitsevuus. Helenan inhimillisyys ja kyky nähdä elämän kauneus pienissä asioissa tekevät hänestä tunnistettavan hahmon, jonka matkassa lukija pääsee kokemaan elämän koko kirjon.

Suomela itse kertoo: ”Olen aina halunnut tuoda päähenkilön kautta samaistumispintaa tavalliseen elämään ja tarjota lukijalle tunteen, että tuo voisi tapahtua minullekin. Kirjoissani arki ja elämän käännekohdat ovat herkullista polttoainetta dialogeille sekä henkilöhahmojen välisille kemioille."

Suomelan mukaan hyvä feel good-kirja heijastaa elämän värejä laajalla spektrillä. Uusi romaani kutsuu lukijat näkemään, että tavallinen elämä on ainutlaatuisuudessaan kaunis seikkailu kaikkine säröineen ja iloineen.

Laura Suomela on tunnettu lastenkirjoistaan sekä nuortenromaaneistaan, jotka ovat saaneet paljon kiitosta. Suomelan Minä vastaan marraskuu (2022) oli Nuori Aleksis -palkintoehdokkaana. Pioneja ja peitetarinoita on toinen osa Blooming You -sarjassa, jonka ensimmäinen osa Tulppaanitoiveunia ilmestyi viime vuonna.

Pioneja ja peitetarinoita osoittaa jälleen Suomelan taidon kuvata elämää huumorilla ja syvällisellä ymmärryksellä.