Närpiöläisten hävikkitomaatit saavat uuden elämän Etelä-Karjalassa.

Kuvittele kypsä ja maukas kotimainen tomaatti, joka on muutoin ihana, mutta väärän kokoinen, värinen tai muotoinen kaupassa myytäväksi tai ravintolaan toimitettavaksi. Osuuskunta Närpiön Vihanneksen myynti- ja markkinointijohtaja Jonas Lundström kertoo, että tällaisten niin sanottujen hävikkitomaattien kohtalona on päätyä biojätteeseen tai biokaasun tuotantoon.

”Vihannekset eivät kasva samasta muotista, vaan niistä tulee aina vähän eri näköisiä. Sivuvirtaa tuotannossa väkisinkin tulee, ja olemme pidempäänkin pähkäilleet, mitä sillä voisi tehdä”, sanoo Lundström.

Tomaattien luokittelu laatuluokkiin perustuu EU:n määrittelemiin pakollisiin erityisvaatimuksiin. Lundströmin mukaan näissä normeissa ja standardeissa määritellään tarkkaan esimerkiksi se, minkä muotoinen tomaatti saa olla ja saako siinä olla kosmeettista pintavikaa. ”I ja II-luokan tomaatteja myydään kaupoissa ja käytetään ravintoloissa, mutta on pieni osa tomaatteja, jotka ovat täysin käyttökelpoisia mutta eivät täytä I tai II-luokan vaatimuksia, ja juuri ne muutetaan nyt tomaattikastikkeeksi," selittää Lundström.

Artesaanikastikkeiden purkitus on käsityötä, kuten myös kastikkeiden valmistus. Kuva: Jävla Sås Bolag

Yhdessä hävikkiä vastaan

Onneksi närpiöläisillä vihannestuottajilla on olemassa kolmaskin vaihtoehto tomaateille, jotka eivät sellaisenaan kelpaa myytäväksi kauppoihin tai ravintoloihin. III-luokan tomaatit pääsevät lappeenrantalaisen artesaanielintarvikevalmistaja Öljypuu oy:n Jävla Sås Bolag -tuotemerkin tomaattikastikkeisiin ja pelastuvat näin hävikiltä.

Lundström iloitsee nyt jo viidettä vuotta jatkuvasta yhteistyöstä Jävla Sås Bolagin kanssa.

”Jävla Sås Bolagin kanssa saamme sivuvirrankin tomaatit hyötykäyttöön ja ihmisravinnoksi, mikä on fantastista.”

Uusia tuotteita kiikarissa

Närpiön Vihanneksen tomaattituotannon sivuvirrasta noin kolmasosa menee Lappeenrantaan Öljypuulle.

”Meillä molemmilla on tavoitteena lähivuosina pystyä hyödyntämään sivuvirtatuotteet sataprosenttisesti”, kertoo Lundström.

Seuraava tärkeä etappi Jävla Sås Bolagin ja Osuuskunta Närpiön Vihanneksen yhteistyössä on se, että hävikkitomaateista valmistetut kastikkeet tulevat kesäkuun alussa myyntiin Prismoihin ja S-marketeihin kautta maan. K-kaupoissa Jävla Sås Bolagin tuotteita on ollut myynnissä jo pidempään.

Närpiön Vihanneksen ja Öljypuun yhteistyö todennäköisesti kehittyy muutenkin, sillä toimijat pohtivat myös uusia tuotteita ja niiden reseptiikkaa.

”Uskon, että Öljypuun kanssa pystymme jatkossa hyödyntämään useampien vihannesten, kuten erikoistomaattien, paprikan ja kurkun, sivuvirtoja”, Lundström sanoo.

Närpiön Vihanneksen tomaatit ovat saapuneet Lappeenrantaan. Näistä valmistuu TOMAT SÅS ja PIZZA SÅS -kastikkeet. Kuva: Öljypuu Oy

Tomaateista työtä Etelä-Karjalaan

Jävla Såsin ja Närpiön Vihanneksen yhteistyössä ja tuotekehityksessä on Lundströmin mielestä paljon potentiaalia, sillä vastuullisesti tuotetut, kotimaiset, laadukkaat hävikkielintarvikkeet kiinnostavat sekä kuluttajia että kauppaketjuja. Mahdollisuuksia alalla siis on, mutta on myös ongelmia ratkaistavaksi:

”Haasteena sivuvirtojen hyödyntämisessä on, että raaka-ainetta tulee epätasaisesti. Sivuvirtatuotteiden osuus on pieni ja vaihtelee viikosta toiseen. Tuottajalta ja jalostajalta vaaditaankin joustavuutta”, sanoo Lundström.

Jävla Sås Bolag -kastikkeita valmistava Öljypuu oy on elintarvikealan mikroyritys, jonka tuotteet tehdään omalla tehtaalla Lappeenrannan Lavolassa.

”Yhteistyö Närpiön Vihanneksen kanssa on meille todella merkittävää volyymin ja työllistävän vaikutuksen kannalta. Joka viikko useampana päivänä valmistamme näitä tomaattikastikkeita. Yhteistyön ansiosta saamme myös raaka-ainehankintojen painopistettä siirrettyä Suomeen”, kertoo Ilkka Koskinen Öljypuulta.

Hävikin sijaan omaan keittiöön

Lundström iloitsee siitä, että yhteistyö Osuuskunta Närpiön Vihanneksen kanssa on luonut Jävla Sås Bolagille mahdollisuuden hyvän ja vastuullisen tuotteen tekemiseen.

Elintarvikealaa aktiivisesti seuraavan Lundströmin mielestä hienointa kuitenkin on, että Jävla Sås Bolagin tavoitteena on ollut valmistaa hävikkitomaateista ensiluokkainen tuote.

”Markkinassa näkee, että tuotteita jalostetaan se edellä, että vastuullisuus on suosittua ja kuluttajia kiinnostaa sivuvirtojen hyödyntäminen. Mutta tässä kärkenä on aidosti ollut fantastisen tuotteen tekeminen – se, että raaka-aine on sivuvirtaa, on puhdasta bonusta. Jävla Sås Bolagin tomaattikastikkeet ovat maultaan ja ominaisuuksiltaan loistavia tuotteita”, sanoo Lundström.

Hän kertoo, että Jävla Såsin tomaattikastikkeita käytetään myös hänen perheensä ruoanlaitossa.

”Kun kastikkeiden raaka-aine on kotimaista ja vielä omilta viljelijöiltämme, se ilman muuta antaa oman, hyvän lisämausteensa.”