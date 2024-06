Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarkennuksia Ajoksenkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutuksista

Elements Suomi Oy suunnittelee Ajoksenkankaan tuulivoimahanketta Sastamalan kaupungin alueelle Pirkanmaan maakuntaan. Hankealue sijaitsee noin viisi kilometriä Sastamalan keskustasta lounaaseen. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 2 000 hehtaaria. Hankealueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalaa. Voimaloiden yksikköteho on 8 MW ja kunkin voimalan kokonaiskorkeus on enintään 260 metriä.

Hankkeen sähkönsiirron liityntä on alustavasti suunniteltu liitettäväksi maakaapelilla Carunan Sastamala-Äetsän verkkoon kahdella eri reittivaihtoehtoehdolla tai ilmajohdolla Fingridin Harjavalta-Melo verkkoon.

Vaikutusten arvioinnissa on tarkennettavaa

Ajoksenkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa (YVA) keskeisimmiksi ympäristövaikutuksiksi tunnistettiin vaikutukset elinkeinoihin, viihtyisyyteen, linnustoon, eläimistöön, maisemaan ja maankäyttöön. Hankkeesta vastaava Elements Suomi Oy kuvasi YVA-ohjelmassa selvitykset ja käytettävät arviointimenetelmät, joihin arvioinnit pohjautuvat.

Yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskus on nyt esittänyt lausunnossaan lisäyksiä ja tarkennuksia, jotka tulee ottaa huomioon ympäristövaikutusten arviointeja tehtäessä. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa korostetaan tarvetta selvittää ne tuulivoimahankkeen vaikutukset, jotka kohdistuisivat asutukseen, muinaisjäännöksiin, linnustoon, eläimistöön sekä maisemaan. Lausunnossa korostetaan myös yhteisvaikutusten arvioinnin merkitystä.

Lausunto arviointiohjelmasta löytyy ympäristöhallinnon sivuilta

Yhteysviranomaisen lausunto on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/ajoksenkankaan-tuulivoimahanke-yva

YVA-menettely jatkuu arviointiselostuksen laatimisella. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa hankkeesta vastaava Elements Suomi Oy esittää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäisen arvion niiden ympäristövaikutuksista. Arviointiselostusta laadittaessa on otettava huomioon hankkeen arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunnossaan esittämät huomiot ja vaatimukset.