Lamminrahkan asuinkortteleiden 1523 ja 1524 haku on käynnistynyt

Haulla Kangasalan kaupunki etsii kullekin korttelille yhtä veturitoteuttajaa. Kortteleihin on mahdollista toteuttaa sekä kerrostaloja että pientaloja. Hakuaikaa on 31.10.2024 asti.

Kortteleiden rakentajat valitaan tontinkäyttösuunnitelman ja konseptikuvauksen perusteella. Kortteli varataan yhdelle toimijalle tai toimijoiden yhteenliittymälle. Tontit vuokrataan.

Korttelit sijaitsevat Lamminrahkan eteläosassa Rissonkadun varrella. Kortteli 1523 on pienellä kallioisella kukkulalla, Haltijanmäellä, jonka itäosa on jätetty puustoiseksi viheralueeksi. Viheralueella on Haltijankaaren leikkikenttä. Korttelissa 1523 Haltijankaaren varrella on kahdeksan omakotitalojen vuokratonttia, jotka eivät sisälly tähän korttelihakuun. Kortteli 1524 rajautuu laajaan viheralueeseen, josta on sujuvat yhteydet alueen puistokäytävien verkostoon.

Vain parin minuutin kävelymatkan päässä kortteleista on Lamminrahkan monipuolinen liikuntapuisto, jonka vieressä on päiväkoti ja alakoulu. Koulukeskukseen rakennetaan myös yläkoulu (arvioitu valmistuminen 2030). Kauppakeskus, jota suunnitellaan Rissonkadun ja valtatien 12 väliselle alueelle, tuo alueelle uusia palveluita ja työpaikkoja. Jos kauppa-alueen kaavamuutos etenee suunnitellusti, rakentaminen alkaa ensi vuonna.

Alue on eri liikennemuodoilla hyvin saavutettavissa. Julkinen liikenne palvelee aluetta jo nyt: Nyssen bussilinja 29 kuljettaa Rissonkatua pitkin Tampereen suuntaan, valtatien 12 eritasoliittymän pysäkit ovat noin kilometrin kävelymatkan päässä ja suunnitellut tulevat raitiotiepysäkit ovat noin 500 metrin päässä kortteleista. Kattavalle ja edelleen laajennettavalle ulkoilureittiverkostolle pääsee kortteleiden kulmilta.

Lisätietoja ja hakuohjeet:

