Markku Kanerva jatkaa Huuhkajien päävalmentajana – Valmennusryhmässä iso uudistus

Kanervan uusi sopimus sisältää syksyn UEFA Nations Leaguen lisäksi karsinnat vuoden 2026 MM-kisoihin ja mahdollisen MM-lopputurnauksen.

Kanerva, 60, on toiminut päätoimisesti Huuhkajien päävalmentajana 2017 lähtien. Kanervan johdolla Huuhkajat on saavuttanut historiansa ensimmäisen arvokisapaikan, noussut UEFA Nations Leaguessa B-liigaan ja säilyttänyt paikkansa siellä. Päättyneissä EM-karsinnoissa Suomi selvitti ensimmäistä kertaa tiensä EM-jatkokarsintoihin, joissa se koki vierastappion Walesille maaliskuussa.

Palloliitossa on kevään aikana tunnistettu ja analysoitu Huuhkajien pelillinen muutostarve. Puheenjohtaja Ari Lahti kertoo, että tilannetta on kartoitettu laaja-alaisesti.

– Kanerva on Huuhkajien menestynein päävalmentaja kautta aikojen. Se on fakta, jota päätöksenteossa ei voida eikä haluta ohittaa. Huuhkajat on Kanervan johdolla suorittanut yli odotusten suhteessa omaan ja vastustajan tasoon nähden, mikä oli merkittävä tekijä jatkosopimuksen solmimisessa, Lahti taustoittaa.

Lahden mukaan Kanervan eduksi kääntyy myös suomalaisen jalkapallon nykytilan ja kehitystarpeiden tuntemus. Lisäksi hänellä on nykyisen maajoukkueen vahva tuki taustallaan, mikä vaikutti myönteisesti jatkosopimuksen solmimiseen.

– Kanerva on kyennyt uudistamaan Huuhkajien pelaajistoa hallitusti. Hän tuntee suomalaiset pelaajat ja on osoittanut rakentavaa yhteistyökykyä eri sidosryhmien kanssa sekä kykyä johtaa monialaista tiimiä, Lahti sanoo.

Myös Huuhkajien pelaamisen kehityskohdat on tunnistettu. Hyökkäyspelaamisen kokonaisvaltaista laatua pitää pystyä kehittämään, erikoistilannepelaamista parantaa ja ottelukohtaista maalintekoyritysten ja maalien määrää sekä pelin ja pelaamisen intensiteettiä kasvattaa.

– Meillä oli puntarissa useampia ratkaisumalleja. Muutosta haetaan nyt uudistamalla valmennustiimiä merkittävästi. Päätös on huolella valmisteltu, ja todella hyvillä mielin sekä rinta rottingilla lähdemme nyt Riven johdolla syksyn jännittäviin Natios League -otteluihin ja siitä edelleen kohti MM-unelmaa, Lahti iloitsee.

Valmennusryhmässä merkittävä uudistus

Huuhkajien valmennusryhmä uudistuu päävalmentajan jatkosopimuksen myötä. Jani Honkavaara, Teemu Tainio ja Tim Sparv liittyvät joukkueeseen uusina valmentajina. Sparvin roolina on lisäksi toimia yhteyshenkilönä pelaajiston ja valmennuksen välillä, Players’ manager -nimikkeellä.

Mika Nurmela sekä toukokuussa HJK:n päävalmentajaksi siirtynyt Toni Korkeakunnas eivät jatka Huuhkajien valmennusryhmässä. Nurmela jatkaa Palloliiton Pohjoisen alueen aluevalmentajana ja mahdollisesti myös muissa pelaajakehitystehtävissä. Huuhkajien muu valmennustiimi vahvistuu ja täydentyy lähiaikoina.

Kuva: Jyri Sulander / SPL

