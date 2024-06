Tulli paljasti huumelääkkeiden salakuljetusvyyhdin Torniossa

Kevättalvella 2024 Tulli takavarikoi Torniossa huumelääkkeitä kahdella eri kerralla. Ensin helmikuussa 2024 Tullin haaviin jäi noin 265 000 tablettia alpratsolaami- ja bentsodiatsepiini-lääketabletteja henkilöautolla maahan saapuneelta henkilöltä. Toinen salakuljettaja jäi kiinni maaliskuun lopulla, kun Tulli löysi henkilön kuljettaman pakettiauton seiniin kätketyt huumelääkkeet. Yhteensä autosta takavarikoitiin noin 180 000 klonatsepaami- ja alpratsolaami-tablettia.

– Nyt keväällä löytämämme lääkemäärät ovat suuria verrattuna esimerkiksi viime vuoteen, jolloin Tulli takavarikoi huumaavia lääkkeitä koko vuonna yhteensä 431 000 kpl, kertoo tutkinnanjohtaja Pekka Jauhola Tullin Tornion rikostutkintayksiköstä.

Huumelääkkeitä tulee Suomeen tyypillisesti raskaassa tavaraliikenteessä ja postilähetyksinä mutta myös matkustajaliikenteessä.

Tutkinnassa selvisi laajempi rikoskokonaisuus

Tapausten esitutkinnassa on selvitetty useita aikaisempia salakuljetuksia, joissa Suomeen salakuljetetut huumelääkemäärät ovat myös olleet suuria. Toisen kiinniotetun henkilön osalta selvisi myös vuonna 2022 epäilty törkeä huumausainerikos, jossa salakuljetettuja huumelääkkeitä on myyty käyttäjille. Myyntiä on tehty Etelä-Suomessa muun muassa pikaviestialustan kautta.

Keväällä 2024 takavarikoitujen ja tutkinnassa selvitettyjen aiempien salakuljetettujen huumelääkkeiden kokonaismäärä on noin 1 500 000 tablettia ja niiden arvo katukaupassa on noin 800 000 euroa. Lääkkeet ovat olleet pääasiassa alpratsolaamia ja klonatsepaamia.

– Salakuljettajien jäljille päästiin Tullin ammattitaitoisen ja tehokkaan valvontaryhmän ansiosta. Tornio on keskeinen reitti Ruotsista Suomeen salakuljetettaville huumausaineille mutta tullivalvonta toimii hyvin Suomen vilkkaimmalla maarajalla, Jauhola summaa.

Esitutkinnan aikana on ollut kiinniotettuina kaksi Romanian kansalaista ja he ovat edelleen vangittuina. Tutkinnassa on tehty kansainvälistä yhteistyötä muun muassa oikeusapupyyntöjen muodossa. Tapauksia on tutkittu törkeinä huumausainerikoksina. Epäilty rikoskokonaisuus on siirtynyt Pohjois-Suomen syyttäjänvirastolle syyteharkintaan.