Japanilainen kulttuuri avautuu hitaasti ja hymyillen

Liisa Karvinen: Japani hymyn takana

Ilmestyy 16.8.2024

Monet Japaniin liittyvät mielikuvat ovat lähteneet elämään omaa elämäänsä eivätkä välttämättä vastaa todellisuutta. Länsimaissa monet mystifioivat Japanin maaksi, jossa ihmiset löytävät pitkäikäisyyden ja onnellisuuden avaimet eteerisen tyyneyden ja pelkistetyn kauneuden keskeltä. Mielikuva lienee totta joidenkin kohdalla, mutta iso osa lähes 125 miljoonasta asukkaasta ei sellaista edes etsi, vaan elää tavallista arkea.

Japani-tuntija Karvinen sukeltaa kirjassaan japanilaisille tyypillisiin, mutta ulkomaalaisille vieraisiin käsitteisiin, tapoihin ja ilmiöihin. Niitä esittelevät esimerkiksi pyhiinvaelluksella käyvä majatalon emäntä, yliopiston pääsykokeisiin valmistautuvat lukiolaiset, japanilaisen komedian ammattilaiset ja Japania historiassa hallinneen samuraisuvun nykyinen päämies. Kymmenien haasteltujen japanilaisten tarinoiden kautta lukija pääsee paikkoihin ja tilanteisiin, joihin turistilla ei ole pääsyä.

Perinne kohtaa nykypäivän muun muassa liike-elämässä. Vanhimmat toimivat japanilaisyritykset on perustettu yli 1300 vuotta sitten, ja ihanteena on jättää yhtiö perinnöksi omille jälkeläisille – perinteisesti pojille. Toisaalta maan bisneselämä ja koko valtio ovat olleet valmiita tarpeen tullen uudistumaan. Siitä on esimerkkinä reilun sadan viidenkymmenen vuoden takainen äkkimuutos samuraiden johtamasta maasta lännen mallin mukaiseksi teollisuusvaltioksi.

Kun suomalainen katse kohdistuu japanilaiseen kulttuuriin, huomio kiinnittyy tunteisiin ja niiden tulkitsemiseen: Onko hymyn takana suuri suru, kupliva nauru vai kenties kihisevä ärtymys? Miksi japanilaiset vaikuttavat suhtautuvan niin tyynesti maanjäristysten, tsunamien tai jopa ydinvoimalaonnettomuuden kaltaisiin katastrofeihin tai toisen maailmansodan tragediaan? Kuinka ihmiset selviytyvät hektisestä työelämästä? Japanissa ei yleensä tuoda omia tunteita toisten nähtäviksi, mutta moni haastateltavista ottaa vastaan haasteen ja pohtii aihetta yhdessä suomalaiskirjailijan kanssa.

Liisa Karvinen on valmistunut Helsingin yliopistosta pääaineenaan Japanin tutkimus. Hän on asunut Japanissa opiskelijana ja diplomaattina, ja Ylen ulkomaantoimittajana hän on raportoinut lukemattomia kertoja niin tsunamituhoista, talouskriisistä kuin vaaleistakin. Työssään Karvinen on halunnut aina tuoda kuuluviin tavallisten japanilaisten äänet. Karvinen seuraa intohimoisesti sumopainia, rakastaa Japanin vuoria ja luontoa ja on edennyt ikebana-harrastuksessaan eli kukkienasettelussa Ohara-koulukunnan kolmannelle mestaritasolle.

Kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana.