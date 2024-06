Alkon kesäsesongissa värillä, helppoudella ja keveydellä on väliä

Lomakausi näkyy kesäpaikkakuntien Alkojen myymälöissä – niin asiakasmäärien kuin myyntilitrojen kasvuna – kun suomalaiset mökkeilevät ja veneilevät.

Paraisten Nauvon, Kustavin ja Puumalan myymälöiden kesän myynti on noin puolet koko vuoden myynnistä. Kemiönsaaressa asiakasmäärät yli kaksinkertaistuvat ja lähelle samoja lukemia pääsevät myös Padasjoki, Sulkava ja Sysmä. ­­­­­­

Valkoviinien, kuohuviinien ja alkoholittomien kysyntä kasvaa valtakunnallisesti noin 30 prosenttia, longdrinkien lähes 50 prosenttia ja siidereiden lähes 40 prosenttia. Roseeviinien myynti kasvaa kesällä yli 150 prosenttia.

Hinnalla ja helppoudellakin on väliä

Keveyttä, helppoutta ja vaaleanpunaisia valintoja. Siinä kesän trendit, jotka näkyvät nyt Alkon kesäasiakkaiden ostoskorissa.

”Meillä on runsas ja kattava valikoima, josta löytyy jokaiselle jotakin. Valikoimassa on niin huokeita kuin arvoviinejä. Olemme alkoholijuomien erikoiskauppa ja tavoitteenamme on, että asiakas saa saman katon alta tarvitsemansa”, sanoo tuoteviestintäpäällikkö Anri Lindström.

Tuotteiden hinnat ovat Alkon kaikissa myymälöissä samat kautta maan, myös verkkokaupassa.

”Lakimuutoksen jälkeen on tehty jo useita hintavertailuja. Usein lähtökohtaisesti ajatellaan, että me olemme se kallein vaihtoehto, mutta näin ei suinkaan ole, vaan hintamme ovat varsin kilpailukykyisiä.”

Alkon myymälöiden tuote-esillepanot palvelevat helppoutta arvostavaa asiakasta.

”Esillä on juuri nyt kesään sopivat täsmätuotteet, joista on helppo tehdä oma valinta. Tuotevalinnat ovat aina kunkin myymälätiimin omaa käsialaa. Jos luotat myyjämme asiantuntemukseen palvelutilanteessa, voit suhtautua samalla luottamuksella myös näihin esillepanojen tuotteisiin”, vinkkaa Lindström.

Kesä on vaaleanpunainen

Roseeviinit ja roseekuohuviinit ovat kesäkauden viinisuosikkeja ja ne sopivat moneen tilanteeseen. Pinkkinä hohtavat roseet ovat yllättävän monipuolinen viinien ryhmä. Ne vaihtelevat valkoviini­mäisen kevyestä, yrttisen mineraalisesta tyylistä aina runsaisiin, jopa aavistuksen punaviinimäisiin viineihin.

Roseen värin syvyys kertoo odotettavissa olevista aromeista ja maun runsaudesta. Niistä löytyy valinnanvaraa kaikissa makeusasteissa. Raikkaat roseet tuovat vaaleanpunaista väriä kesän kattauksiin ja ne ovat herkullisia kesäsesongin tuoreiden kasvisten seurassa.

”Klassinen Provencen kuiva roseeviini on hyvä valinta vaikkapa Nizzan salaatin kanssa, johon on lisätty reilusti tuoreita kotimaisia herneitä ja tuoretta tilliä. Puolikuivat ja -makeat roseet ovat aivan omiaan kesän mansikoiden ja kermavaahdon kanssa”, suosittelee Lindström.

Kevyttä, kestävää, kierrätettävää

Kevyet, kestävät ja helposti kierrätettävät, kartongista ja muovista valmistetut juomapakkaukset ovat käteviä kesärientoihin. Ne ovat helppoja kantaa ja kierrättää, eivät säry ja ne ovat myös ympäristölle ystävällisempi valinta verrattuna perinteisiin lasipulloihin.

Lindströmin mukaan kiinnostus vaihtoehtoisiin pakkausmateriaaleihin kasvaa kesällä. Hanapakkauksista, kartonkitölkeistä ja muovipulloista myydään kesällä lähes 30 prosenttia koko vuoden myynnistä.

Koko kansan sommelier

Alkolaiset asiakaspalvelijat vastaavat päivittäin kiperiinkin kysymyksiin niin juomista kuin toisiinsa sointuvista makupareista.

”Meillä on aina Alkossa paikalla osaava myymälähenkilöstö asiakastamme varten. Olemme koko kansan sommelier. Haitpa sitten passelia juomaa uusille perunoille, Brita-kakulle tai matonpesuun, meiltä saat avun. Toki, jos asiakas tietää, mitä haluaa, eikä kaipaa palvelua tuekseen, sekin onnistuu”, hymyilee Lindström.

”Myös digitaaliset palvelumme ovat henkilökohtaisen palvelun lisäksi asiakkaamme apuna. Verkossa asiakaspalvelu-chatissa vastaa ihan oikea ihminen, sieltä voi kysyä apua niin verkkokauppatilaamiseen kuin juomasuosituksiin. Alko-äpistä näet myymälöiden aukioloajat, myymälöiden tuotevalikoiman ja -saatavuuden sekä ruokareseptit.”

”Kolme neljästä löytää Alkon palvelut neljän kilometrin säteeltä. Palveluverkostomme elää liikkuvien kesäasiakkaiden matkassa. Alkon verkkokaupasta voi tilata tuotteet itselle sopivaan myymälään tai noutopisteeseen. Toimitamme tuotteet pääosin 2–3 arkipäivässä.”