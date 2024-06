Janne Ronkanen S-Pankin ekonomistiksi

Janne Ronkanen tulee ekonomistina analysoimaan erityisesti Suomen taloutta, asuntomarkkinoita ja korkonäkymiä. Talouden isojen linjojen lisäksi painopistealueena on kotitalouksien taloustilanteeseen vaikuttavat tekijät.

”On tärkeää, että kotitalouksien taloudellista tilannetta, haasteita ja mahdollisuuksia käsitellään julkisessa keskustelussa kansantajuisesti ja ymmärrettävästi. On hienoa, että suomalaiset ovat valveutuneita ja moni seuraa paitsi omaa talouttaan myös koko maan talouden kehitystä varsin tarkasti”, kertoo Ronkanen.

S-Pankki julkaisee jatkossa Ronkasen johdolla säännöllisiä katsauksia Suomen taloudesta ja asuntomarkkinoista. Ronkanen myös kommentoi tuoreita tilastojulkistuksia ja muita talouskysymyksiä viestipalvelu X:ssä.

”S-ryhmä tuntee asiakkaan arjen ostokäyttäytymisen tasolla. S-Pankilla taas on kattava näkymä kuluttajien taloustilanteeseen esimerkiksi maksukäyttäytymisen, sijoitusten, lainojen ja talletusten kautta. Tarkoituksena on hyödyntää tätä laajaa näkemystä myös ekonomistin toimessani”, Ronkanen kertoo.

Suomen talouden tila on epävarma ja kuluttajien luottamus on yhä matalalla. Inflaation nopea kiihtyminen ja korkojen voimakas nousu oli Ronkasen mukaan herätys monelle kotitaloudelle, ja ne yllättivät jopa kokeneet ekonomistit. Korona-aikana kertyneet säästöt ovat parin viime vuoden aikana kuitenkin tasoittaneet kotitalouksien rahatilannetta.

”Kotitalouksien säästämisaste oli viime vuonna pitkään negatiivinen eli kotitalouksien kulutusmenot olivat suurempia kuin käytettävissä olevat tulot. Kun samaan aikaan velkaantumisaste on laskenut, syynä on todennäköisesti se, että kotitaloudet ovat käyttäneet runsaasti säästöjään arkielämän nopeasta kallistumisesta selviämiseksi. Toisaalta monet ovat myös tehneet lainoihinsa ylimääräisiä lyhennyksiä. Myös jatkossa on tärkeää, että henkilökohtaisen talouden puskureita ei päästetä tyhjiksi vaan muistetaan pitää taloudessa joustovaraa säästämisen kautta, jos vain suinkin mahdollista”, Ronkanen muistuttaa.

Ronkasen mielestä on positiivista, että nyt inflaatio hidastuu ja korot kääntyvät maltilliseen laskuun. ”Tämä ostovoiman elpyminen tuokin vähitellen helpotusta kotitalouksien taloustilanteeseen”, Ronkanen kertoo.