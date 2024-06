Forsgrén välikysymyksestä: En aidosti ymmärrä miten pääministeri voi antaa Rydmanin toimia ministerinä.

Välikysymyksessä kysytään, hyväksyykö hallitus sen, että ministerin asemassa voi levittää toistuvasti valheellisia syytöksiä mediasta ja yksityishenkilöistä ja pyrkiä masinoimalla vaientamaan yksittäisiä toimittajia omaa etuaan ajaakseen.

– Vihreille tasa-arvo ja lehdistönvapaus eivät ole mitään sanahelinää. Meille ne ovat vankkoja periaatteita, joille jokainen toimiva demokratia, myös Suomi, on rakennettu. Todella haluan kuulla hallituksen vastauksen siihen mitä he tasa-arvosta ja lehdistön asemasta ajattelevat, ja miten he mahduttavat Rydmanin ministeriyden tähän yhtälöön, Forsgrén toteaa.

Pääministeri Orpo on median mukaan todennut, ettei Rydman voisi toimia kokoomuksen ministerinä. Tämä herättää Forsgrénin mukaan erikoisia kysymyksiä.

– Kun Pääministeri on todennut, ettei Rydman voisi olla kokoomuksen ministeri, niin on tarpeellista kysyä miten Rydman voi olla kokoomusjohtoisen hallituksen ministeri? Pidetäänkö näissä puolueissa todella Rydmannia sopivana ministerintehtävään kaiken parin vuoden aikana tietoon tulleen ja tapahtuneen jälkeen? Pääministeri ei voi väistää tätä kysymystä vain menemällä Riikka Purran selän taakse piiloon, Forsgén sanoo.

Forsgén mukaan Rydmanin käytös sekä Helsingin sanomien artikkelissa kuvatulla tavalla että artikkelin julkaisemisen jälkeen jutun kirjoittaneita toimittajia ja jutussa haastateltuja henkilöitä kohtaa ei ole soveliasta saati hyväksyttävää.

– En aidosti ymmärrä, miten Wille Rydman voi toimia kaiken tämän jälkeen ministerinä, Forsgén päättää.