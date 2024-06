Rinnakkaiskompensointi parantaa merkittävästi kantaverkon siirtokykyä Etelä-Suomeen

Fingrid siirtää kolme varavoimalaitosten kaasuturbiinia Huutokoskelle 3.6.2024 14:15:00 EEST | Tiedote

Fingrid on päättänyt siirtää Tahkoluodon ja Vaskiluodon varavoimalaitosten kolme kaasuturbiinia Joroisille Huutokosken varavoimalaitoksen yhteyteen. Vaskiluodon varavoimalaitos lopetti toimintansa maanvuokrasopimuksen päätyttyä vuonna 2021. Tahkoluodossa Fingridillä on kaksi täysin samanlaista kaasuturbiinia. Fingrid omistaa yhdeksän varavoimalaitosta, joita ylläpidetään jatkuvassa valmiudessa sähköjärjestelmän häiriötilanteiden varalta. Huutokoskella on jo nyt teholtaan 180 MW varavoimalaitos isolla omalla tontilla. Siirrettävien kaasuturbiinien teho on 78 MW, joten siirron jälkeen Huutokosken varavoimalaitoksella voidaan tuottaa yhteensä 258 MW teho sähköjärjestelmän tasapainottamiseksi häiriötilanteissa. Projektissa siirrettäville kaasuturbiineille rakennetaan uusi turbiinihalli, jonne kolme kaasuturbiinia sijoitetaan. Rakennustyöt alkavat suunnitelmien mukaan kesällä 2024, ja projektin on tarkoitus valmistua 2026 alkuvuodesta. Projektin suunnittelu- ja toteutuskonsulttina sekä päät