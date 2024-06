KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄN 20. JUHLAVUOSISEMINAARISSA ENNÄTYSYLEISÖ

Haemme toiminnanjohtajaa 14.5.2024 22:32:10 EEST | Ilmoitus

Kokkola Industrial Parkissa (KIP) toimii 16 tuotannollista yritystä ja noin 60 palveluyritystä, jotka työllistävät yhteensä 2400 henkilöä. KIP on enemmän kuin pelkkä suurteollisuusalue. Se on ainutlaatuinen teollinen ekosysteemi, jossa osaaminen, infrastruktuuri, teollinen kiertotalous ja synergiat sekä yhteistyö ovat vertaansa vailla. Kehittyvä teollinen ekosysteemi tarvitsee vahvan yhdistävän toimijan. Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys (KIP ry) on tämän ekosysteemin koordinaattori, joka kirittää ja kannustaa KIP-alueen toimijoita vastaamaan yhteisiin haasteisiin, joita teollinen murros sekä kilpailu investoinneista ja osaajista asettaa. KIP ry on olemassa koko KIP-aluetta ja sen vetovoimaisuutta sekä toimijoiden menestystä varten. Olemalla ennen kaikkea yhteisö, kehitämme yhdessä maailman toimivinta teollista ekosysteemiä.