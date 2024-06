Tiina Nurmi S-Pankin viestintäjohtajaksi

Viestintäjohtajan tehtävänä on vahvistaa S-Pankin mainetta, kulttuuria ja viestinnän vaikuttavuutta.

”S-Pankki on kovassa muutosvauhdissa ja viestinnällä on tässä muutoksessa aivan keskeinen rooli. Haemme vahvaa kasvua ja tätä kasvua rakentamaan tarvitsemme strategista viestintää, jonka avulla erottaudumme markkinasta. Tiinalla on poikkeuksellisen vahva näkemys viestinnän merkityksestä ja mahdollisuuksista. Olen todella iloinen voidessani toivottaa Tiinan lämpimästi tervetulleeksi S-Pankin kasvavaan joukkoon”, sanoo S-Pankin asiakkuus- ja brändijohtaja Anni Hiekkanen.

Nurmi tuo mukanaan laajan, lähes 20 vuoden kokemuksen sekä yritysmaailmasta että viestintätoimistokentältä, jossa hän on toiminut strategisena konsulttina ja johtotehtävissä.

”S-Pankin rooli alan rohkeana ja erilaisena toimijana antaa loistavan tilaisuuden lähteä rakentamaan pankille entistäkin vahvempaa ja näkyvämpää positiota. Uskon, että strateginen näkemyksellisyys ja monipuolinen kokemukseni viestinnän kentästä antavat minulle erinomaisen startin hypätä mukaan S-Pankin mahtavaan porukkaan ja kasvutarinaan”, Tiina Nurmi kommentoi.

Tiina Nurmi siirtyy S-Pankkiin SOK:n ulkoisen viestinnän päällikön tehtävistä. Tätä ennen hän on työskennellyt pitkään johtajana viestintätoimisto Pohjoisranta BCW:ssä.