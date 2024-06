Martina Göranssonista Podmen uusi toimitusjohtaja

– Schibsted Medialla on suuret kasvutavoitteet, eikä vähiten Podmen ansiosta. Siksi olenkin erittäin onnellinen päästessämme tuomaan yritykseen näin suuren kaupallisen voiman ja erinomaisen johtajan, Martinan, kehittämään niin Podmea kuin Schibsted Median ekosysteemiä, Podmen hallituksen puheenjohtaja Tor Jacobsen kommentoi tuoretta nimitystä.

Podmen uudella toimitusjohtajalla Martina Göranssonilla on pitkä työkokemus media-alalta. Göransson on toiminut media- ja markkinointialan konsulttina toimistoissa 15 vuoden ajan sekä työskennellyt ruotsalaisella teleoperaattori Tele2:lla neljä vuotta. Hän aloitti työnsä Schibstedin markkinapaikkojen CMO:na (Chief Marketing Officer) vuonna 2019 ja toimi yrityksessä myös operatiivisena johtajana ja varatoimitusjohtajana. Viime syksystä lähtien Göransson on johtanut Schibstedin markkinapaikkojen pohjoismaista synergiaohjelmaa.

– Tuon mukanani viime vuosina keräämääni oppia siitä kuinka toimia ja ajaa kaupallista agendaa eteenpäin teknologia-alan yrityksessä. Odotan innolla, että voin tuoda näitä kokemuksia mukanani Podmelle. Tuon mukanani vahvan osaamisen arvopohjaisten yritysten parissa työskentelystä sekä tilauksiin, hinnoitteluun ja tilaustyyppeihin perustuvan liiketoiminnan johtamisesta kilpaillussa markkinassa, Göransson kertoo.

Uuden toimitusjohtajan haku on ollut Podmen organisaatiossa koko kevään kestänyt perusteellinen ja harkittu rekrytointiprosessi. Podmen perustaja, aiempi toimitusjohtaja Johan Strömberg on pysynyt toimitusjohtajan tehtävässään lähes koko prosessin ajan.

– Olemme Martina Göranssonin kautta nyt löytäneet etsimämme toimitusjohtajan. Hänen kokemuksensa Schibstediltä ja aiemmista tehtävistään sekä hänen energiansa ja voimansa tekevät hänestä erinomaisen valinnan ja täydellisen lisän Podmelle. Nyt Martina varmistaa muun johtoryhmän tuella sen, että yritys ottaa uusia etenemisaskeleita. Tulee olemaan jännittävää kehittää Podmeta yhdessä muiden Schibsted Median yritysten kanssa, Jacobsen iloitsee.

– Odotan innolla tätä jännittävää matkaa vahvasti kasvavan yrityksen mukana. On myös innostavaa päästä työskentelemään äänen, kuuntelijoihin vahvan suhteen luovan mediatyypin parissa sekä toimimaan ympäristössä, jossa kaikki työskentelevät yhdessä yhdistääkseen laadukkaan sisällön upeaan käyttäjäkokemukseen. Rakastan tarinoita, tarinankerrontaa ja ihmisiä – ja siitä Podmessa on kyse, Göransson sanoo.

Göransson aloittaa Podmen toimitusjohtajana elokuussa. Siihen asti yrityksen perustajiin kuuluva, Podmen liiketoiminnan kehitysjohtaja Niklas Julin kantaa normaalia suurempaa vastuuta yrityksen johtamisesta.

