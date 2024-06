U17-tytöt nimetty Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Nurmijärvellä pelattavaan PM-turnaukseen

U17-tyttöjen (2008 ja myöhemmin syntyneet) avoin PM-turnaus pelataan Suomessa 1.–7. heinäkuuta. Pikkuhelmareiden lisäksi turnauksessa nähdään Tshekki, Englanti, Islanti, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Hollanti – Suomi kohtaa Hämeenlinnassa pelattavassa avausottelussaan Tshekin. Avoimen PM-turnauksen viralliset sivut löydät täältä. https://www.palloliitto.fi/nuorten-maajoukkueet/pm-turnaus-2024



– Suurin osa pelaajista on onneksemme käytettävissä, ja terveystilanne on pääsääntöisesti hyvä. Kovan kilpailun myötä teimme muutoksia joukkueeseen – tässä tapahtumassa uudet pelaajat saavat oman mahdollisuutensa. Moni pelaaja varalla ja varalistan ulkopuolella on pelannut erinomaisen kevään ja alkukesän, joten valinnat olivat jälleen haastavat, päävalmentaja Akan Okomoh sanoo.



Suomi pelasi edelliset ottelunsa toukokuussa, kun joukkue osallistui Slovakian turnaukseen. Pikkuhelmarit kärsi tappiot emäntämaalle ja Italialle, mutta päätti turnauksen Serbia-voittoon.



– Edellinen tapahtuma on pureskeltu huolellisesti. Kaikki pelaajamme saivat palautetta leirillä ja leirin jälkeen seuroissa – yhteistyö seuravalmentajien kanssa on toiminut hyvin. Onnistuimme luomaan jokaisessa ottelussa eri rytmeillä hyviä etenemisiä vastustajan puoliskolle ja boksiin, Okomoh avaa.



– Suuresta boksietenemisten määrästä huolimatta emme onnistuneet päättämään hyökkäyksiä riittävän tehokkaasti. Se tulee olemaan yksi tärkeimmistä asioista, johon tulemme keskittymään, Okomoh jatkaa.



– Lisäksi käytämme aikaa oman boksin ja maalimme suojeluun. Viilaamme myös erikoistilannepelaamista, jolla on suuri vaikutus otteluiden lopputuloksiin. Näissä asioissa haluamme onnistua, jotta pystymme kilpailemaan turnauksen voitosta.



Suomen pelaajat ja valmennus toivovat, että lehtereille saadaan mahdollisimman suuri määrä yleisöä. Okomoh uskoo, että Pikkuhelmarit pystyy tarjoamaan suomalaiskannattajille hyvää viihdettä.



– Meillä on joukkueessa nopeutta, vauhtia ja kykyä ohittaa eri pelipaikoilla. Näitä asioita haluamme nähdä etenkin, kun kiihdytämme hyökkäyksiä kohti vastustajan maalia. Haluan nähdä kotiturnauksessa joukkueen, joka pelaa viihdyttävää jalkapalloa.



Suomen joukkue (aiemmat seurat Suomessa):

Ninni Karppinen (mv), FC Espoo (NJS)

Nette Klingberg, HJK (FC Kasiysi)

Matilda Korpela, FC Honka

Lotta Hakola, FC KTP (FC Peltirumpu, Kumu)

Iiris Paavola, FC Nokia

Elsa Itälinna, Ilves

Sofia Eranka, HJK

Aada Mandelin, HJK (PK-35)

Anna Tarkkanen, TuWe (KaaPo, SalPa)

Venla Talvitie, FC Honka (HooGee)

Jemina Kruus, HJK (KeiKa)

Rebecca Viljamaa, HJK (KäPa)

Inga Ek, PK-35 Vantaa (TiPS)

Ilona Heinonen, TPS (KaaPo, TuNL)

Emilia Pulkkinen, ONS (Tervarit-j, Ajax-Sarkkiranta, OsPa)

Martta Orava, PK-35 Vantaa (PKKU, NJS, RaKe)

Jessi Sipilä, PKKU (JäPS)

Melissa Ahlroos, FC Honka (JäPS)

Anni Pulkkanen, KuPS (Pallokissat)



Joukkuetta täydennetään yhdellä pelaajalla 20.6. mennessä.



Otteluohjelma:



MA 1.7.

Ottelu A: Englanti – Islanti klo 13.00 (Klaukkalan Urheilualue, Nurmijärvi)

Ottelu B: Suomi – Tshekki klo 13.00 (Kauriala, Hämeenlinna)

Ottelu C: Ruotsi – Norja klo 18.30 (Klaukkalan Urheilualue, Nurmijärvi)

Ottelu D: Tanska – Hollanti klo 18.30 (Kauriala, Hämeenlinna)



TO 4.7.

Ottelu E: Voittaja A – Voittaja D klo 13.00 (Kankuri, Hyvinkää)

Ottelu F: Voittaja B – Voittaja C klo 13.00 (Hyvinkään Urheilupuisto)

Ottelu G: Häviäjä A – Häviäjä D klo 18.30 (Kankuri, Hyvinkää)

Ottelu H: Häviäjä B – Häviäjä C klo 18.30 (Hyvinkään Urheilupuisto)



SU 7.7.

Sijat 7–8: Häviäjä G – Häviäjä H klo 11.00 (Klaukkalan Urheilualue, Nurmijärvi)

Sijat 5–6: Voittaja G – Voittaja H klo 11.00 (Kauriala, Hämeenlinna)

Pronssiottelu: Häviäjä E – Häviäjä F klo 16.00 (Klaukkalan Urheilualue, Nurmijärvi)

Finaali: Voittaja E – Voittaja F klo 16.00 (Kauriala, Hämeenlinna)



Suomen kaikki ottelut näkyvät suorana ja selostettuna Palloliiton YouTube-kanavalla.