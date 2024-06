Onkohan maalle muutto ollut koskaan ennen näin helppoa?

Sinäkin olet saattanut haaveilla maalle muuttamisesta ja etsit sitä oikeaa. Onko unelmiesi koti maaseudun rauhassa, palvelut ja luonto lähellä ja etätyötkin onnistuu? Merikarvialla tilat etätyöhön löytyy myös kunnanvirastolta jos kaipaat mukavaa työyhteisöä, jonka kanssa jutella kahvitunnilla. Meillä asuminen on edullista, varhaiskasvatus maksutonta ja edullisia harrastusmahdollisuuksiakin riittää. Kansalaisopisto räätälöi sinulle tekemistä, jos lempipuuhasi ei löydy jo valmiiksi kurssilistalta tai melkein loputtamasta valikoimasta liikuntapalveluja tai yhdistystoimintaa.

Olemme huomanneet, että joskus haaveet ei toteudu kun on hankalaa löytää sopiva asunto. Yhdistimme voimamme ja käynnistimme yhdeksän kunnan yhteistyöhankkeen ratkaisemaan tämän pulman. Jos etsit uutta elämänvaihetta maalta tai jos sinulla on tyhjillään oleva maaseudulla sijaitseva asunto, huoneisto tai vakituiseksi asunnoksi soveltuva mökki, joka odottaa uutta elämää ja uusia asukkaita - nyt on sinun tilaisuutesi.