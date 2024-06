Esplanadin kokeilualueesta talvella vähän hyötyä

Esplanadin kokeilun tavoitteena on lisätä keskustan elinvoimaisuutta, parantaa kävelyn ja oleilun olosuhteita sekä saada tietoa järjestelyjen toimivuudesta pysyvien ratkaisujen suunnittelua varten sekä Esplanadeilla että muilla vastaavilla kaduilla. Kokeilun vaikutuksia seurataan koko kokeilun ajan. Nyt saadut tulokset on kerätty vuoden 2023 syyskuun ja huhtikuun 2024 välillä.

Yritykset eivät saaneet hyötyjä Esplanadien talvikaudesta

Mobiilidatan tulosten valossa Esplanadien kokeilu ei ole houkutellut lisää ihmisiä alueelle. Esplanadin alueella vuorokauden aikana käyvien ihmisten sekä lyhyempien asiointikäyntien määrä kasvoi prosentin verrattuna edelliseen talvikauteen. Samaan aikaan verrokkialueeksi valitulla Rautatieaseman alueella kasvua oli neljä prosenttia. Esplanadin alueella asiointiin käytetty aika väheni hieman. Yleisesti Helsingin keskustassa kävijämäärät ja viipymät ovat kehittyneet heikommin kuin esimerkiksi Oslossa ja Tukholmassa

Talvikaudella alueen yritysten myynnin kehitys oli kesäkautta heikompaa. Liikevaihtoon vaikuttavia tekijöitä ei kuitenkaan voida yksilöidä, sillä kokeilun lisäksi muutokseen vaikuttavat myös esimerkiksi inflaatio, verkkokaupan kasvu ja yleinen maailmantilanne.

Talvikaudella kokeilun ei ole koettu tuoneen juurikaan lisäarvoa yrityksille. Yritysten asenteet kokeilua kohtaan ovat myös olleet negatiivisempia kuin kesäkaudella.

Autoliikennettä vähemmän, jalankulun ja pyöräliikenteen määrissä kausivaihtelua

Jalankulkijamäärät vaihtelevat eri vuodenaikoina koko keskustan alueella. Joulukuussa jalankulkijamäärät ovat olleet erityisesti Stockmannin läheisyydessä Pohjoisesplanadilla ja Keskuskadulla vuoden 2023 korkeimmat, mikä selittyy muun muassa jouluajan ostoskäynneillä. Keskustan kaduilla jalankulkijamäärät pysyivät myös helmikuussa 2024 paikoin kevään 2023 vertailuajankohtaa korkeampina.

Alueen toimijat kokivat kokeilun sekä talven vaikuttaneen alueen huoltoliikenteeseen negatiivisesti. Väärinpysäköinti lastauspaikoille oli talvikaudella yleistä, mikä lisäsi haastetta löytää vapaana olevaa lastauspaikkaa ja johti ajoittain ajoon jalkakäytävillä.

Vuonna 2023 keskustassa on ollut useita työmaita, minkä vuoksi autoliikennettä on ollut tavanomaista vähäisempää esimerkiksi Kaivokadulla. Esplanadien kokeilun alkamisen jälkeen autoliikenteen määrät vähenivät eritysesti Esplanadeilla 18–20 prosenttia ja ne pysyivät kevättä 2023 alhaisemmalla tasolla myös talvikaudella 2024. Osa autoliikenteestä on siirtynyt käyttämään vaihtoehtoisia reittejä Esplanadien sijaan, mutta siirtymät ovat olleet maltillisia.

Pyöräliikenteen määrien vaihtelu oli pääasiassa normaalia kausivaihtelua. Eteläesplanadin pyöräilijämäärä oli normaalilla tasolla. Kokeilun järjestely paransi pyöräilyn olosuhteita, mutta ei tuonut yhteyteen merkittävää muutosta.

Lönnrotinkadulla pyöräilijämäärät jäivät alhaisiksi vilkkaimpiin pyöräreitteihin nähden. Paikoin pyöräkaista on jäänyt pysäköityjen autojen ja auratun lumen alle.

Talvikaudella 2024 autoliikenteen sujuvuus heikentyi vuoden takaiseen verrattuna eniten Pohjoisesplanadilla. Heijastusvaikutukset näkyivät myös Meritullintorilla ja Pohjoisrannan eteläpäässä erityisesti aamuruuhkassa. Muilla keskustan poikittaisreiteillä ei havaittu talvikautena liikenteen sujuvuuden merkittävää heikkenemistä. Talven matka-ajat pidentyivät keskustan poikittaisilla reiteillä keskimäärin noin 10 prosenttia verrattuna vuoden 2023 talveen, kesäkaudella kokeilun vaikutus autoliikenteen matka-aikoihin oli keskimäärin samansuuruinen. Talven 2024 matka-ajat kuitenkin lyhenivät useilla reiteillä vuoden 2023 syksyyn verrattuna. Muutoksissa oli kuitenkin reittikohtaisia eroja katutöiden vuoksi.

Talvikaudella alueen käyttö painottui ohikulkuun

Esplanadien laajennusalueiden julkisia kalusteita käytettiin talvella melko vähän ja pääsääntöisesti paljon vähemmän kuin kesäkaudella. Talvikaudella kokeilualueella ei ollut terasseja. Tilan käyttö painottui kesää enemmän ohikulkuun kuin viipyilyyn.

Liikennevalojen etuusjärjestelyjä hälytysajoneuvoille jatketaan

Keskustan katutyöt ja kävelykeskustaan liittyvät kokeilut ovat hidastaneet hälytysajoneuvoliikennettä. Helsingin keskustassa Kruununhaassa ja Katajanokalla seurataan tarkennetusti pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikoja. Erottajan pelastusasemalla on otettu käyttöön liikennevalojen etuusjärjestelyt hälytysajoneuvoille. Pelastushenkilöstön kokemukset kevään ajalta järjestelmän toimivuudesta ovat positiiviset ja järjestelmästä on koettu olevan hyötyä. Tarkennettu seuranta aloitettiin kesäkuussa 2023 samaan aikaan, kun Esplanadien kokeilut otettiin käyttöön. Seuranta jatkuu toistaiseksi, myös Esplanadien kokeilun jälkeen.

Kokeilu jatkuu syksyyn 2024

Tulevaksi kesäksi Esplanadien kokeilualueilla parannetaan pyörä- ja autoliikenteen opastusta sekä huoltoliikennealueiden merkintöjä. Kesäistutusten teko on aloitettu ja kesäksi toteutettiin myös Korkeavuorenkadulla Designmuseon edustalla sijaitseva kesäkatu ja tapahtumalava.

Esplanadin kokeilu jatkuu koko kesän. Terassikauden päätyttyä, marraskuussa 2024 kokeilu päättyy ja alueet palautetaan kokeilua edeltävään tilaan.

Seurantaa tehdään koko kokeilun ajan. Viimeiset seurantatulokset valmistuvat alkuvuodesta 2025, jolloin voidaan tehdä lopulliset johtopäätökset kokeilun vaikutuksista.