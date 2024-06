Varautuminen kvanttiteknologian tuomiin kyberuhkiin puutteellista

HVK:n vuosikatsaus 2023: ”Haasteiden ja onnistumisten vuosi” 27.5.2024 14:05:46 EEST | Tiedote

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) toimintaa vuonna 2023 leimasi varautuminen turvallisuusympäristön epävakauteen ja laaja-alaisen vaikuttamisen mahdollisuuteen niin Suomessa kuin kansainvälisesti. HVK on toiminut uudessa organisaatiomallissa, huoltovarmuustoiminta on siirtynyt riskiperusteiseen toimintamalliin ja yhteistyö turvallisuusviranomaisten on tiivistynyt entisestään. Lisäksi HVK on jatkanut voimakkaasti verkostoyhteistyön kehittämistä yhdessä Huoltovarmuusorganisaation (HVO) kanssa ja edistänyt etenkin kriittisten kohteiden suojelua.