Voimatel uudistaa johtoryhmäänsä uuden strategiansa myötä – “Rakennamme huomisen kestäviä yhteyksiä”

Luotettavat tietoverkot ovat kiihtyvällä vauhdilla muuttuvassa maailmassa välttämättömiä. Voimatelilla on keskeinen rooli yhtenä toimialan merkittävimmistä toimijoista, kun kyseessä on yhteiskunnan kriittisen digitaalisen infrastruktuurin turvaaminen ja kehittäminen.

– Tämän päivän yhteiskunta ei toimi ilman toimivia yhteyksiä. Turvallisuus, luotettavuus ja kilpailukyky ovat täysin riippuvaisia kriittisestä digitaalisesta infrasta. Me osaltamme mahdollistamme tämän päivän yhteydet, ja samalla huomioimme tulevaisuuden tarpeet. Panostamme osaamisessamme teknologiseen muutokseen, joka etenee nopeammin kuin koskaan. Rakennamme huomisen kestäviä yhteyksiä, Voimatelin toimitusjohtaja Mikko Heinonen painottaa.

Voimatelin asiakkaita ovat muun muassa operaattorit, laitevalmistajat ja kuituverkkorakentajat, joille yritys tarjoaa suunnitteluun, rakentamiseen, operoimiseen ja ylläpitoon liittyviä palveluita.

– Asiakaslähtöisyys ja luotettavuus ovat toimintamme perusta. Olemme läsnä asiakkaidemme arjessa ja varmistamme verkkojen käytettävyyden vuoden jokaisena päivänä. Työtekijämme ovat monipuolisesti ammattitaitoisia, ja asiakkaamme luottavat meihin. Yhdessä kumppaneina varmistamme kriittisten verkkojen toiminnan, Heinonen kertoo.

Voimatel uudistaa johtoryhmäänsä



Osana strategian panostuksia Voimatel vahvistaa johtoryhmäänsä kaupallisella johtajalla. Tehtävään on valittu pörssiyhtiö Bittium Oyj:sta siirtyvä Antti Näykki. Näykki tulee vastaamaan Voimatelin kasvusta ja kaupallisista tavoitteista muuttuvassa toimintaympäristössä ja asiakastarpeiden mukaisesti. Näykki aloittaa uudessa tehtävässä alkusyksystä 2024.

– Kaupallisen johtajan rekrytointi vahvistaa strategiamme toimeenpanoa. Syksyllä aloittava Näykki tuo mukanaan pitkän kokemuksen toimialalta sekä vahvat näytöt myynnin johtamisesta vastaavassa tilanteessa, jossa Voimatel tällä hetkellä toimii. On hienoa saada Näykki mukaan tarinaamme, Heinonen kertoo.

Vastuullisuustyö vauhdissa



Vastuullisuus on yksi Voimatelin uuden strategian painopistealueita, ja vastuullisuustyö on hyvässä vauhdissa. Työn alla on muun muassa CSRD-raportoinnin vaatimusten mukainen tiedon kerääminen, ja vastuullisuusraportti julkaistaan vuonna 2025.

Voimatel toimii tällä hetkellä kahdessa maassa, mutta tavoitteena on kasvu myös kansainvälisillä markkinoilla. Sekä kasvuun että työelämän murrokseen Voimatelilla varaudutaan kehittämällä johtamismallia ja yhtenäistämällä prosesseja.

Voimatel on suomalaisessa omistuksessa oleva tietoverkkojen palveluntuottaja. Suomessa, ja Virossa toimiva yritys työllistää yli 750 ammattilaista. Vuonna 2001 perustetun Voimatelin omistaa kuopiolainen Osuuskunta KPY.

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Mikko Heinonen, 044 793 9836, mikko.heinonen@voimatel.fi