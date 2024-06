Vaajakosken sillan liikuntasaumat korjataan ennen juhannusruuhkia

Vilkas liikenne ja kohonnut lämpötila aiheuttivat ongelmia Vaajakosken sillan liikuntasaumoilla valtatiellä 4 viime viikonloppuna. Bitumikohoumat aiheuttivat mittavia liikenneruuhkia viikonlopun paluuliikenteelle jo normaalistikin hyvin vilkasliikenteisellä osuudella.

Keski-Suomen ELY-keskus on jo käynnistänyt korjaustoimenpiteet.

– Korjaamme liikuntasaumat niin nopeasti kuin pystymme. Jokainen ymmärtää, että juhannusliikenteelle tällainen hidaste olisi melkoinen haaste, yksikön päällikkö Janne Jaatinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Korjaustoimenpiteet saadaan suoritettua loppuun viimeistään keskiviikon ja torstain välisen yön aikana. Työmaalla käytetään työntekijöiden turvallisuutta ja tiellä liikkuvien havaitsemiskykyä lisäävää törmäyssuoja-ajoneuvoa. Alun perin korjaustoimenpiteet arvioitiin saatavan valmiiksi jo aikaisemmin, mutta bitumimassan poistaminen aiheuttaa oman vaikeutensa.

– Kumibitumi on lämpöisellä säällä kuin purukumia, sitä on paljon helpompaa ja tehokkaampaa poistaa viileässä kelissä yöaikaan, jolloin myös liikennehaitta on vähäisempi. Siksi nämä korjaukset nyt kestävät vähän alkuperäistä oletettua aikataulua kauemmin, Jaatinen pahoittelee.

Liikuntasauma on sillan rakenteellinen osa, joka sallii siltakannen lämpölaajenemisen. Sillan liikuntasaumat ovat kuluvia osia, joita joudutaan korjaamaan säännöllisin väliajoin.

– Vaajakosken kohta tulee joka tapauksessa olemaan ruuhkainen juhannuksen meno- ja paluuliikenteen osalta, joten vaihtoehtoisia reittejä kannattaa suunnitella, Jaatinen muistuttaa.