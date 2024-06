Asuntosäätiö rakennuttaa uusia asumisoikeusasuntoja Helsingin Kruunuvuorenrantaan

Asuntosäätiö rakennuttaa Helsingin Kruunuvuorenrantaan Saaristolaivastonkatu 18:aan 52 asumisoikeusasuntoa ja Saaristolaivastonkatu 20:een 51 asumisoikeusasuntoa. Kohteet ovat osa uutta korttelikokonaisuutta, jonka suunnittelussa ja rakennuttamisessa on panostettu erityisesti yhteisöllisyyteen. Kohteiden suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto A6.

”Asuntosäätiöllä on jo entuudestaan neljä asumisoikeuskohdetta Kruunuvuorenrannassa. Olemme iloisia, että pääsemme mukaan kehittämään myös alueen uutta asuinkorttelia, joka tukee strategiaamme kestävien ja viihtyisien asuinympäristöjen rakentamisesta”, kertoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

”Uuden hankkeen aloittaminen on merkittävä hetki. Erityisesti nyt, kun rakentamisen markkinatilanne on pahempi kuin miesmuistiin, hanke on erittäin tervetullut lisä tilauskantaamme. Meille on todella mieluisaa päästä jatkamaan hyvää yhteistyötämme Asuntosäätiön kanssa hankkeessa, jossa rakennamme arkkitehtoniseen, merelliseen maisemaan koteja, joissa on hyvä olla ja elää,” iloitsee Jatke Uusimaa Oy:n toimitusjohtaja Janne Mönkkönen.

Asumisoikeuskohteet rakentuvat neljästä 6–8-kerroksisesta kerrostalosta sekä kahdesta 4-kerroksisesta luhtitalosta. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä tilaviin viiden huoneen asuntoihin. Kaikissa asunnoissa on joko lasitetut parvekkeet tai terassit ja osassa kodeista on myös oma sauna. Kohteiden ylimpiin kerroksiin rakentuu kuusi asuntoa, joihin sisältyy parvikerros. Luhtitalojen katolla sijaitsevat asukkaiden yhteiskäyttöiset viljely- ja oleskeluterassit.

Asukkaiden saunatilat sijaitsevat rakennusten 8. kerroksen upeissa maisemissa. Varastotilat, pesula ja kuivaustila sekä harraste- ja kokoontumistilat sijaitsevat pääosin rakennusten 1. kerroksessa. Korttelin yhteiskäyttöpihalle rakennetaan istutus-, leikki- ja oleskelualueita. Asukkaiden 71 autopaikkaa sijaitsevat erillisessä pysäköintilaitoksessa pihakannen alla sekä kadunvarressa. Esteettömiä autopaikkoja on kaksi ja asukkaiden käytössä on lisäksi yhteiskäyttöauto.

Merellinen Kruunuvuorenranta on kehittyvä kaupunginosa, johon rakennetaan parhaillaan raitiovaunuyhteyttä Helsingin keskustaan. Vuoteen 2030 mennessä Kruunuvuorenrantaan valmistuu koteja 13 500 asukkaalle. Tärkeimmät palvelut, kuten koulu, päiväkoti ja pieni kauppakeskus löytyvät läheltä. Arjen palveluita täydentävät myös viehättävät puistot ja ulkoilureitit.

