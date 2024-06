Kaupunki myy Kallahdenniemestä kaksi huvilaa

Toimitilastrategiansa mukaisesti Helsingin kaupungin tavoitteena on luopua rakennuksista, joita se ei tarvitse omissa palveluissaan ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä. Kesällä myyntiin tulevat Kallahdenniemessä sijaitsevat Schroderuksen ja Wikströmin huvilat, jotka myydään virkistyspalvelukäyttöön.

Kohteet myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin ne kaupantekohetkellä ovat. Maa-alueet jäävät kaupungin omistukseen.

Schroderuksen huvila

Kallioisessa niemenkärjessä sijaitseva, noin vuonna 1919 valmistunut Schroderuksen huvila (Riveliniemenpolku 1) on tulossa myyntiin ennen juhannusta. Huvilan rakennustaiteellinen arvo on merkittävä, ja hyväkuntoinen rakennus on säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan.

Kellertäväksi maalatun huvilan pinta-ala on 240 m², ja sen on suunnitellut rakennuttaja Lauri Schroderuksen veli, arkkitehti Eino Schroderus. Kauppaan kuuluvat huvilan alueella sijaitsevat rakennukset, kuten rannassa sijaitseva sauna, jonka on suunnitellut arkkitehti Olli Kuusi vuonna 1965.

Huvilasta käytetään myös nimiä Riveliniemi, Talludden ja Villa Andania. Päärakennus on viimeksi palvellut pitopalveluyrityksen juhlatilana kevääseen 2024 asti.

Huvila-alueen rakennukset kilpailutetaan huutokaupassa, ja rakennusten ostajalle vuokrataan noin 6392-neliöinen vuokra-alue pitkäaikaisella kiinteähintaisella maanvuokrasopimuksella.

Wikströmin huvila

Vuonna 1917 valmistunut Wikströmin huvila (Kallvikinniementie 36) myydään kiinteään kauppahintaan kokonaisuutena huvilan alueella sijaitsevien rakennusten kanssa. Huvila tulee myyntiin elokuussa, ja samalla kaupunki kilpailuttaa 8010-neliöisen vuokra-alueen vuosivuokran avoimena tarjouskilpailuna.

Huvilan päärakennus on alaosastaan keltaiseksi ja yläosastaan tummanvihreäksi maalattu mansardikattoinen rakennus, jossa on kaksi kerrosta ja ullakko. Pinta-ala on noin 275 m². Rakennus on osittain suojeltu, ja siinä on viimeksi ollut lasten leiritoimintaa.

Kaupunki kohdentaa varansa palvelurakennusten ylläpitoon

Huvilat tulevat myyntiin huutokaupat.comiin, jossa on myös lisätietoja tarjousten jättämisestä ja tarjousmenettelyn aikataulusta. Kaupungin tavoitteena myynneissä on, että vanhoja rakennuksia saadaan kunnostettua aktiiviseen käyttöön, ja että kaupungin korjausvelka vähenee. Näin kaupungin omat varat voidaan kohdentaa koulujen, päiväkotien ja muiden palvelurakennusten ylläpitoon.

Tänä vuonna kaupunki on jo myynyt Kallvikinniemestä Villa Achillen sekä Laajasalosta Stansvikin kartanon.