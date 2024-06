Korkeasaari on matkailu- ja ravintola-alan maineikkain yritys

Korkeasaaren mainetta ja luottamusta mitattiin nyt kolmatta kertaa T-Median Luottamus&Maine -tutkimuksessa. Tulos parani jo ennestään hyvästä tasosta tutkimuksen kaikilla maineen osa-alueilla. Kärkisijan saaminen vaati korkeatasoista suoriutumista niin palveluissa ja tuotteissa, työnantajana, johtajuudessa, hallinnossa, avoimuudessa, vastuullisuudessa, uudistumiskyvyssä kuin vuorovaikutuksessakin. Eniten parannusta tapahtui työantajamielikuvassa, mutta suurin vahvuus on edelleen vastuullisuus ympäristön ja yhteiskunnan suhteen.

”Tutkimuksesta voimme tulkita, että ihmisillä on kovat odotukset meidän suhteemme. On mahtavaa saada tutkittua tietoa siitä, että pystymme vastaamaan odotuksiin! Mainetta rakennetaan jokaisessa kohtaamisessa ja viestissä, tapahtuupa se kasvokkain, puhelimitse, sosiaalisessa mediassa tai median välityksellä, tai vaikkapa eläintarhassa työtämme seuraamalla”, sanoo Korkeasaaren toimitusjohtaja Sanna Hellström.

”Vastuullisuus on toimintamme ytimessä ja tulokset kertovat, että eläintarhojen luonnon hyväksi tekemä työ on tuttua yhä useammalle. Tv-sarjamme on ollut siinä merkittävässä asemassa. Sarjassa on voinut seurata eläintarhan arkea iloineen ja suruineen kotisohvalta. Suojelutyö on tullut ymmärrettäväksi seuraamalla partakorppikotkan poikasen matkaa luontoon tai jännittämällä, miten orvoksi jääneet oravanpoikaset selviytyvät Villieläinsairaalassa. Korkeasaaressa elämän vaiheet syntymästä kuolemaan ovat arjessa läsnä. Eteen tulee vaikeitakin tilanteita, kuten tiikerinpennun kuolema. Olemme kertoneet näistä avoimesti, jolloin luottamus testataan käytännössä”, jatkaa markkinointijohtaja Susanna Silvonen.

”Jos odotukset meitä kohtaan ovat suuret, myös me itse odotamme itseltämme paljon”, muistuttaa Hellström. ”Saimme tänä keväänä ensimmäisen Great Place to Work -sertifikaatin, joka kertoo hyvästä työntekijäkokemuksesta. Työ Korkeasaaressa koetaan merkitykselliseksi, mikä näkyy vastauksissa ylpeytenä omasta työstä ja välittyy aivan ilmeisesti myös vierailijoillemme.”

Korkeasaaren eläintarha on perustettu vuonna 1889. Sen toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon, Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva säätiö, jonka tehtävä on luonnon monimuotoisuuden suojelu. Työtä tehdään suojelemalla eläinlajeja osana eläintarhojen verkostoa, tekemällä ympäristökasvatusta, tukemalla järjestöjä, jotka suojelevat lajeja niiden elinalueilla, sekä tekemällä ja tukemalla lajiensuojelua, eläinten hyvinvointia ja eläintarhakokemusta edistävää tutkimusta. Korkeasaaressa käy vuosittain noin puoli miljoonaa eri ikäistä vierailijaa.