HUS Kiinteistöt Oy:n pilkkominen olisi onneton ratkaisu

HUS:n hallitus päätti talouden sopeutustoimien osana selvittää omistamansa HUS Kiinteistöt Oy:n

pilkkomisen ja osan HUS Kiinteistöt Oy:n myymisestä markkinoille.

Päätös liittyy aikaisemmin tehtyyn päätökseen, jolla HUS:n omaisuutta myymällä voitaisiin

tasapainottaa HUS:n taloutta.

HUS Kiinteistöt Oy on HUS-yhtymän 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yhtiö tuottaa HUS:lle

rakennuttamis-, kiinteistö-, turva-, asunto- ja projektipalveluita. HUS Kiinteistöt Oy:n erityisosaamista

on toimiminen vaativassa sairaalaympäristössä. Yhtiön arvo perustuu nimenomaisesti

erityisosaamiseen.

HUS yhtymä toivoo saavansa omaisuuden myynnistä kuluvan vuoden aikana 15 miljoonaa euroa

HUS:n talouden paikkaamiseen.

Omaisuuden myynti voi olla perusteltu ratkaisu, mutta HUS Kiinteistöt Oy: pilkkominen ja joidenkin

osien myynti on pulmallista. Asiaa on selvitelty viime kuukausien ajan konsulttien avulla.

Konsulttiselvityksistä käy ilmi, että pilkkomiselle ja osien myynnille ei ole taloudellista perustetta.

Mahdollinen osittainen myynti helpottaa HUS-yhtymän taloustilannetta kertaluotoisesti ja todella

vähäisesti, sillä toivottu hinta on pieni raha HUS:n talouden kokonaisuudessa. Selvityksistä käy ilmi,

että myynnistä ei koidu taloushyötyä, vaan mahdollinen taloushyöty tulee ostajien kanssa tehtävien

sopimusten kautta. Toisin sanoen voimme toivoa, että uudet omistajat myisivät palveluita HUS:lle

tulevaisuudessa nykyistä edullisemmin. Tämä on toiveajattelua, sillä mikään yksityinen sijoittaja tai

toimija ei tee sopimuksia, joissa ei huomioida voittoa ja mahdollisen oston aiheuttamia kustannuksia.

HUS tulee maksamaan näiden elintärkeiden tukipalveluiden myynnistä moninkertaisesti tulevina

vuosina.

HUS yhtymän päätös omaisuuden myynnistä talouden tasapainottamiseksi voi olla periaatteessa

oikea, sillä kaikki keinot on tarkasteltava HUS:n taloustilanteessa on tarkasteltava. Tilanne on

kuitenkin pulmallinen: on erittäin huono signaali myyjältä potentiaalisille ostajille kertoa, että

omaisuutta tullaan myymään tietyn ajan sisällä tietyllä hinnalla. Tällä hetkellä markkina ei ole siinä

tilanteessa, että hyviä kauppoja voisi syntyä niillä markkinoilla, joille HUS on tarjoamassa

omaisuutta. Koska nyt ei ole oikea aika myydä, on ehdottomasti pohdittava, voiko talouden

tasapainottamiseen liittyvästä omaisuuden myyntivelvoitteesta sopia tarkemmin ja siirtää myyntiä

tuleviin vuosiin.

Vertailussa puhutaan yleisesti muista Suomen sairaalakiinteistöpalveluiden ulkoistuksista. On syytä

muistaa, että HUS:n strateginen merkitys on koko Suomen terveydenhuollon kannalta aivan omaa

luokkaansa. HUSia ei pidä verrata muihin Suomen yliopistosairaaloihin.

Vaikka HUS:n hallitus päätti HUS Kiinteistöt Oy:n pilkkomisen selvittämisestä, on nähtävissä, että

päätös selvittämisestä tulee johtamaan HUS Kiinteistöt Oy:n pilkkomiseen ja osien myymiseen.

HUS:n hallituksen sosialidemokraatit ja Vasemmiston edustaja eivät kannattaneet HUS Kiinteistöt

Oy:n pilkkomisen selvitystyön jatkamista. Hallitus äänesti asiasta ja sosialidemokraattien ja

Vasemmiston kanta hävisi äänestyksen. HUS-yhtymän nimeämät HUS:n hallituksen jäsenet HUS

Kiinteistöt Oy:n hallitukseen, Mikko Piirtola (Kok) ja Ulla-Mari Karhu (SDP), oli arvioitu esteelliseksi asian käsittelyssä.

HUS yhtymän hallituksen SDP ryhmän jäsenet

Ulla-Mari Karhu, Pirkko Letto, Markku Sistonen, Ilkka Taipale