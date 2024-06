Slot Festival yllättää – Sugababesin ja The Cardigansin rinnalle julkistetaan täysin uusi lavakokonaisuus!

Tasan kuukauden päästä juhlittava Slot Festival julkistaa tänään yleisön yllätykseksi täysin uudenlaisen lavakokonaisuuden. Suomen festarikesän paras throwback, Slot Festival, tuo 90-luvun ja milleniaalin parhaat palat tähän päivään. Turun Linnanpuistossa 19.–20.7.2024 järjestettävän festivaalin kivenkova ohjelmisto täydentyy, kun kymmenkunta dj-kollektiivia saapuu tanssittamaan juhlakansaa päälavan keikkojen väleissä.

DJ Slots by Motorola Razr -lavalla ysärin ja 00-luvun parhaita bängereitä soittavat mm. YleX:n juontajatähtiin lukeutuvat Poikelus & Pehkonen, media-alan vaikuttaja Ina Mikkola, Radio Helsingin suositun Kotibileet -ohjelman juontaja Lida Moeini, toimittaja-muusikko DJ Renaz, Helsingin klubiskenen kirkkaimpiin nimiin lukeutuva Paha Vaanii, iskelmän kultaiset ja tanssittavimmat ikivihreät vangitseva Jytää & Iskelmää sekä dragkollektiivi House of Auerin dj-setti ”Discoteca Auer”, joka on kunnianosoitus diivoille, popmusiikille ja tanssilattialle. Turkulaista paikallisväriä edustavat Girl Put Your Records On -DJ-kaksikko sekä Drink Tonight -levy-yhtiön jäsenistön toteuttama 2000-luvun bängereitä vilisevä indiedisko.

Slot Festivalin odotetuimpiin artisteihin lukeutuvat festivaalin rakastettu ruotsalaisyhtye The Cardigans ja ensimmäistä kertaa Suomessa nähtävä Sugababes, joka esiintyy alkuperäiskokoonpanossa. Pääesiintyjäkaksikon rinnalla Slot Festivalin kansainvälistä tähtikaartia täydentää ensimmäisen festivaaliesiintymisensä Suomessa tekevä veljestrio Hanson, Pori Jazzin pääkonsertissa viimeksi 2016 Suomessa nähty pop-tähti Paloma Faith sekä Barbie-elokuvan myötä uuteen kukoistukseen noussut Aqua, joka saapuu Turkuun ison livebändin kanssa. Kotimaisten artistien tasavahvan kattauksen muodostavat kesän ainoat Turun festarikeikkansa tekevät Kwan, Egotrippi, Don Huonot, Vesterinen Yhtyeineen sekä Scandinavian Music Group & Ikuiset Ystävät.

Turku on heinäkuun kolmannen viikon lopulla Suomen kesän place to be, sillä samanaikaisesti järjestettävä Tall Ships Races houkuttelee Aurajoen rantaan satoja tuhansia kävijöitä. Tall Ship Racesiin odotetaan yli 60:tä suurta kansainvälistä purjelaivaa miehistöineen.





SLOT FESTIVAL 19.-20.7.2024

Linnanpuisto, Turku





PE 19.7.2024

13.30 portit avataan

klo 13.30 DJ SLOTS by MOTOROLA RAZR: Kotibileet: DJ Lida Moeini

klo 14.00 Päälava: SCANDINAVIAN MUSIC GROUP

klo 15.00 DJ SLOTS by MOTOROLA RAZR: DJ Ina Mikkola

klo 15.45 Päälava: EGOTRIPPI

klo 16.45 DJ SLOTS by MOTOROLA RAZR: Girl Put Your Records On

klo 17.30 Päälava: VESTERINEN YHTYEINEEN

klo 18.30 DJ SLOTS by MOTOROLA RAZR: Jytää & Iskelmää

klo 19.15 Päälava: HANSON (US)

klo 20.15 DJ SLOTS by MOTOROLA RAZR: Poikelus & Pehkonen DJ’s

klo 21.00 Päälava: PALOMA FAITH (UK)

klo 22.00 DJ SLOTS by MOTOROLA RAZR: Kotibileet: DJ Lida Moeini

klo 22.45 Päälava: SUGABABES (UK)

klo 00.00 tapahtuma päättyy





LA 20.7.2024

13.30 portit avataan

klo 13.30 DJ SLOTS by MOTOROLA RAZR: Paha Vaanii DJ’s

klo 14.00 Päälava: TITIYO X SUNNAN (SE)

klo 15.00 DJ SLOTS by MOTOROLA RAZR: TBA

klo 15.45 Päälava: KWAN

klo 16.45 DJ SLOTS by MOTOROLA RAZR: DJ Renaz

klo 17.30 Päälava: JAKE SHEARS (UK)

klo 18.30 DJ SLOTS by MOTOROLA RAZR: Discoteca Auer

klo 19.15 Päälava: DON HUONOT

klo 20.15 DJ SLOTS by MOTOROLA RAZR: Drink Tonight DJ’s

klo 21.00 Päälava: AQUA (DK)

klo 22.00 DJ SLOTS by MOTOROLA RAZR: Paha Vaanii DJ’s

klo 22.45 Päälava: THE CARDIGANS (SE)

klo 00.00 tapahtuma päättyy





Slot Festivalin lipunmyynti on käynnissä Lippupisteessä.

www.lippu.fi/slot-festival

www.slotfestival.fi

www.facebook.com/slotfestivalturku