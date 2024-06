Kesäbiisi Veikkausliigan legendalta

MEDIALLE



Maalintekijästä lauluntekijäksi



Ville Lehtinen on päättänyt, ettei tyydy olemaan vain "entinen jalkapalloilija". Maalintekijästä lauluntekijäksi muuntautuneen Lehtisen mukaan rooleissa on paljon samaa. "Olemiseni ilona on nuoresta pojasta saakka ollut laulujen rustailu ja maalien takominen. Sellaista tunnetilojen tarjoiluahan ne hommat on. Peliuran loputtua tämä 'lauluntekijä' on vain vahvistunut, hän on tässä ja nyt," Lehtinen sanoo.

Vee Lehtinen on julkaissut tänä keväänä pitkästä aikaa uutta musiikkia. Maaliskuussa julkaistu "Sininen hetki" keikkui useamman viikon Spotifyn uuden iskelmämusiikin soittolistalla. Nyt julkaistava "Laulu Doriksesta" on myös mielenkiintoinen suomalainen kevyen musiikin teos, sillä Lehtisen laulaessa biisin taustalla soittavat norjalaismuusikot. Kappale on medialle tarjottavassa ennakkojulkaisussa kesäkuun loppupuoliskolla ja tulee saataville suoratoistopalveluihin 2.7.2024.

Valmentamista ja bändihaaveita

Nykyisin perinteikkään Malmin Palloseuran palveluksessa valmentajan ammattitutkintoa opiskeleva toissa kevään ylioppilas Lehtinen haaveilee myös oman yhtyeen perustamisesta. "Sain peliuran jälkeen tehdä ihan riittävästi toimistohommia ja niihin verrattuna jalkapallon valmentaminen oman kylän jengissä on ollut uskomattoman siistiä. En voi kuitenkaan kieltää, etteikö olisi houkuttava ajatus kasata yhteen bändi ja keikkailla sen kanssa."

Laulu Doriksesta

Katkeransuloinen kappale kertoo kuulijalle unelmien ei-täydellisestä naisesta, joka kuitenkin on ollut juuri se oikea kappaleen niin ikään ei-täydelliselle kertojalle. Kappaleen tekoon Vee Lehtistä ovat innoittaneet aiemmat mestarit. "Halusin koettaa, osaisinko minäkin sanailla yhtä aikaa sekä koskettavasti että edes vähän tuhmasti, kuten Gösta ja Leevi and the Leavings aikanaan." Laulussa menetetyn rakkauden myötä unelmiensa naista kaipaava päähenkilö päätyy juopottelemaan, kärsii satiaistartunnasta ja löytää lopulta uskon. Kitarassa Kjetil Hesten, bassossa ja rummuissa kuullaan myös sovittajana toiminutta Jan Ivar Nilseniä. Sävel, sanat ja vokaalit Vee Lehtinen.