Raakulle ja taimenelle paremmat olot − Hämeenkyrön Turkimusojaa aletaan kunnostamaan

Työvoimakoulutusta ja valmennuspalveluja on Pirkanmaalla tarjolla loppuvuonna aiempaa vähemmän 13.6.2024 14:56:55 EEST | Tiedote

Pirkanmaan ELY-keskuksella on vuonna 2024 käytettävissään 26,7 miljoonaa euroa valtion työllisyysmäärärahoja työvoimapalveluiden hankintaan. Määrärahalla tuotetaan työvoimakoulutusta ja valmennuksia sekä myönnetään palkkatukea ja työssäkäyvien henkilöiden starttirahaa. Määrärahaa on tänä vuonna viime vuotta vähemmän. Ennen kesää yli 90 prosenttia määrärahasta on sidottu eli varattu jonkin palvelun järjestämiseen tai tuen maksamiseen.