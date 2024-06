Paljon sateenkaarevia tapahtumia Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa Pride-viikolla

Tasa-arvo ja ihmisoikeudet kuuluvat Helsingin keskeisiin arvoihin, jotka näkyvät kaupungin palveluissa ympäri vuoden. Vuoden 2024 Pride-teema on rauha ja toivo. Rauha ja toivo syntyvät tekojen kautta, ylpeydellä ja yhdessä. Pride-kuukautta juhlistetaan Helsingin kaupungin kirjastoissa, kulttuurikeskuksissa, kaupunginmuseossa, liikuntapalveluissa ja nuorisopalveluissa järjestämällä yhdenvertaisuutta edistäviä tapahtumia. Rauhaa on saada kasvaa juuri sellaiseksi kuin on. Rauhan rikkomiselle tai kyseenalaistamiselle ei tule antaa sijaa.