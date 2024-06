Vaihtoehto vaaleilla valitulle edustukselliselle demokratialle - RatkaisuTori-toiminta

Ketkä päättävät kunnan taloudenpidosta Suomessa?

Talousarvio eli budjetti tehdään Suomen kunnissa vuosittain ja taloussuunnittelua tehdään tietenkin myös pitemmällä tähtäimellä - kolmeksi vuodeksi tehdään taloussuunnitelma. Vuosittainen talousarviosuunnittelu käynnistyy keväisin ja valmis suunnitelma seuraavalle vuodelle tulee olla hyväksytty joulukuun loppuun mennessä. Valtuustolla on viimeinen sana talousarvion sisällöstä, mukana sitä tekemässä on kunnanjohtajan johdolla toimiva virkamiehistö ja kuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt. RatkaisuTori toimintaan on mahdollista päästä kaikki kunnan kehittämisestä kiinnostuneet, ei tarvita puolueita eikä sitoutumista mihinkään muuhunkaan aatteeseen.

Jos osallistujia ilmoittautuu enemmän kuin mukaan voidaan ottaa, valitaan mukaan mahdollisimman monella eri taustalla olevia keskustelijoita, yrittäjiä, työttömiä, työllisiä, eläkeläisiä, opiskelijoita, perheenäitejä, vapaa-ajan-asukkaita, eri kielitaustaisia jne. Näin toimitaan siksi, että kaikki päätöksenteko perustuu erilaisiin näkökulmiin. Mielipiteet ovat erilaisia riippuen siitä, mikä tilanteesi on. Jos olet perheenäiti, sinulla on eniten kokemusta perheille suunnatuista palveluista ja työttömillä taas työttömille tarjottavista palveluista jne. Merikarvian kunta pyrkii huomioimaan päätöksenteossa kaikki eri näkemykset jotta saaadaan muodostettua paras mahdollisen ratkaisu keskustelun pohjalta.

Mikä merkitys talousarviolla on?

Talousarvio on kunnan merkityksellisin dokumentti tilinpäätöksen ohella. Talousarviossa suunnitellaan se, mihin rahat käytetään ja tilinpäätöksessä sitten tarkastellaan kuinka hyvin tavoitteisiin päästiin. Se, että tavoitteet ei koskaan toteudu täsmälleen suunnitellulla tavalla, johtuu siitä, että vuoden aikana tulee monenlaisia muutoksia, joihin kunnassa reagoidaan. Esimerkiksi verotuloja tai valtionosuuksia ei tulekaan yhtä paljon kuin ennakoitiin esimerkiksi suurten työllistävien yritysten lopettaessa toimintaansa. Siksi talousarvioon tehdään korjauksia pitkin vuotta - koska kellään meistä ei ole kristallipalloa, jolla tulevaisuuden voisi tarkasti ennustaa.

Talousarvion merkitys kunnissa on siis suuri. Merikarvialla varoja on käytettävissä kuntalaisten palvelujen tuottamiseen vuosittain noin 14 miljoonaa euroa, josta suunnilleen puolet menee palkkoihin. Tässä ei siis ole kyse mistään nappikaupasta, vaan asiasta, jolla on oikeasti väliä.

Merikarvian kunta kutsuu kaikki kunnan asukkaat, kesäasukkaat ja Merikarvialla työssäkäyvät mukaan keskusteluun - lisätietoa ja ilmoittaumislinkin löydät täältä:

https://merikarvia.fi/ratkaisutori-kuntalaispaneelitoiminta/