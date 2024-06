Vakava väkivallanteko Kauppakeskus Valkeassa tiistaina 18.6.

– Tuomitsemme jyrkästi kaikenlaisen henkilön taustaan tai ulkonäköön liittyvän syrjinnän ja rasismin. Jokaisella Valkeaan tulevalla asiakkaalla on oikeus turvalliseen asiointiin ja jokaisella Valkean henkilökuntaan kuuluvalla oikeus turvalliseen työpaikkaan, Kauppakeskus Valkean kauppakeskusjohtaja Heli Sironen toteaa.

– Tämänkaltaiset väkivallanteot horjuttavat jokaisen perusturvallisuuden tunnetta ja meidän tärkein tehtävämme on huolehtia Valkean henkilökunnasta ja vuokralaisistamme yhdessä kriisien käsittelyyn erikoistuneiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa.­­ Toivotamme pikaista toipumista uhreille. Ajatuksemme ovat heidän ja heidän läheistensä luona, Sironen kertoo.

– Tänäänkin haluamme kiittää yhteistyökumppanimme Reilan järjestyksenvalvojia, joiden ammattitaito ja rohkeus auttoivat jälleen vakavassa tilanteessa. He tuovat omalla toiminnallaan turvaa joka päivä sekä asiakkaillemme että meille Valkeassa työskenteleville. Molemmat tapaukset osoittavat, että meillä Kauppakeskus Valkeassa on toimiva ja oikein mitoitettu järjestyksenvalvojaresurssi. Lisäksi haluamme kiittää S-market Herkussa tilanteen aikana työskennelleitä arinalaisia, jotka antoivat uhrille ensiapua ja hälyttivät apua, Sironen kiittää.

– Haluamme myös kiittää jälleen Oulun poliisia ja ensihoitoa yhteistyöstä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, Reila Oy:n yksikönpäällikkö Matti Alatalo lisää.

Kauppakeskus Valkean Nuorisotila Nurkassa järjestetään tänään nuorille avoin keskustelutilaisuus yhteistyössä Nuorten Palvelu ry:n ja Oulun kaupungin Nuorisotila Nurkan kanssa.

– Keskustelutilaisuudessa nuorten on mahdollisuus keskustella yhdessä Terveystalon ammattilaisten kanssa tapahtuneesta. Eilisillan jälkeen tämä tilaisuus on entistä tärkeämpi. Toivomme, että tilaisuus rauhoitetaan ulkopuolisilta, jotta nuorilla on mahdollisuus luottamukselliseen ja avoimeen keskusteluun, Sironen sanoo.

Kauppakeskus Valkeassa on panostettu mittavasti turvallisuuteen. Kauppakeskuksen keskiössä sijaitsevaa Kesäkatua valvotaan vuorokauden ympäri. Kauppakeskuksen avauksesta lähtien Osuuskauppa Arina ja Kauppakeskus Valkea ovat tehneet laajaa yhteistyötä poliisin, Oulun kaupungin sekä kaupungin nuorisotoimen kanssa. Kauppakeskus Valkeassa mitataan, seurataan ja kehitetään turvallisuustoimenpiteitä jatkuvasti yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Kauppakeskus Valkea jatkaa tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa tilanteen selvittämiseksi. Poliisi vastaa tutkinnan etenemisen tiedottamisesta ja tapauksen yksityiskohtien kommentoinnista julkisuudessa.