SDP:n Pia Hiltunen: Rasismille ja väkivallalle ei tule olla tilaa yhteiskunnassamme

Liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-edustajat: Ottaako valtio vastuun heikosta junakuuluvuudesta? 19.6.2024 10:35:30 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps) on vierittänyt vastuun junien kuuluvuusongelmista VR:lle, joten liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-jäsenet kääntyvät omistajaohjausministerin puoleen ja kysyvät, aikooko valtionyhtiö VR hoitaa junien verkkoyhteydet kuntoon. – Jos junakuuluvuus ministeri Ranteen mukaan kuuluu VR:n ratkaistavaksi, on syytä kysyä omistajaohjauksesta vastaavan ministerin näkemystä asiaan, koska VR on ainakin toistaiseksi vielä täysin valtion omistama erityistehtäväyhtiö, valiokunnan demariryhmän vastaava, kansanedustaja Seppo Eskelinen perustelee.