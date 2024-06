Yksinäisyyteen apua tarjolla

Kesä voi olla haastavaa aikaa, kun tuttavat ja sukulaiset lähtevät loman viettoon tai arjen harrastukset ja muu toiminta ovat tauolla. Onneksi Vantaalta ja Keravalta löytyy monenlaisia toimintoja, joista voi löytää seuraa ja tekemistä.

Toimintavinkkejä yksinäisyyden lievittämiseksi:

Yhdistysten toiminta: Tutustu paikallisten yhdistysten tarjoamiin aktiviteetteihin. Lähellä.fi-sivusto voi auttaa löytämään lähelläsi toimivia yhdistyksiä.

Tapahtumakalenterit: Vantaan ja Keravan tapahtumakalenterit tarjoavat tietoa alueen tapahtumista ja aktiviteeteista.

Kirkon keskusteluapu: Kirkon keskusteluapu on avoinna läpi kesän. Voit ottaa yhteyttä keskusteluapuun, jos kaipaat keskusteluseuraa.

Vanhustyön keskusliiton Vahvikelinja: Vahvikelinja tarjoaa tukea ja keskusteluapua iäkkäille. Vaikka aukioloajat ovat rajoitetut, voit tarkistaa lisätiedot heidän verkkosivuiltaan.

MIELI Kriisipuhelin: MIELI Kriisipuhelin tarjoaa tukea kriisitilanteissa.

Sekasin-chat: Sekasin-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 12–29 –vuotiaille. Sekasin-chatissa voit keskustella mieltäsi askarruttavista kysymyksistä tai aiheista.

VAKE mukana yksinäisyyden ehkäisyssä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on keskitytty yksinäisyyden ilmiöön. VAKEhyvä-hankkeen HYVÄhyte-kärjessä on käynnistetty yksinäisyyden palvelupolkukuvausten työstäminen. Tavoitteena on helpottaa yksinäisyyden puheeksi ottamista ja tukea ammattilaisten työtä. Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu palvelupolkukuvaus on työn alla yhteistyössä toisen asteen opiskeluhuollon ja muiden ammattilaisten kanssa.

Työpajapäivillä on syvennytty yksinäisyyden teemaan, ja kokemusasiantuntijoiden osallistuminen on ollut arvokasta. Nuorten aikuisten olohuoneissa on käyty keskustelua siitä, miten yksinäisyyttä voisi lähestyä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Jatkoa seuraa

Nuorten ja nuorten aikuisten yksinäisyyden palvelupolkutyöskentely jatkuu syksyllä 2024. Työtä ohjaamaan on koottu monipuolinen ryhmä, johon kuuluu järjestöjen, kuntien ja VAKEn edustajia. Lisäksi VAKEssa tarkastellaan iäkkäiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden palvelutarpeita yksinäisyyteen liittyen.