Jätkäsaaren Bunkkerin julkisivujen purkaminen alkaa kesällä

Purun seuraavia vaiheita ovat julkisivun kuorielementtien koepurku ja ensimmäisen kerroksen lippamaisen katoksen sekä vesikattorakenteiden purut. Purku etenee tämän jälkeen ylhäältä alas.



Purkutyön ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2025. Ensimmäisen vaiheen purkutöiden jälkeen rakennukseen jää edelleen pystyyn muun muassa seiniä neljännen kerroksen korkeudelle asti odottamaan purkuhankkeen etenemistä.

Purusta syntyy ääntä

Vaikka purusta syntyvää haittaa pyritään minimoimaan, niin massiivisen betonirakennuksen purusta sekä purkujätteen käsittelystä ja lastauksesta syntyy väistämättä ääntä ja mahdollisesti myös ajoittaista pölyämistä. Meluisimmat työvaiheet ajoitetaan arkipäiviin kello 7 ja 18 välille.

Pölyämistä hillitään purkamisen ja purkujätteen käsittelyn kaikissa vaiheissa muun muassa työmenetelmien valinnalla sekä kastelemalla ja sumuttamalla vettä purkumassoihin. Myös liikenneväyliä puhdistetaan työn aikana.

Purku vaikuttaa työmaan kohdalla kulkureitteihin

Työmaa on aidattu kaksi metriä korkealla umpivaneriaidalla. Kulku kapealla Hietasaarenkujalla on katkaistu väliaikaisesti turvallisuussyistä purkutyömaan ja Verkkokaupan rakennuksen välisellä osuudella. Hampurinkujan puolella kulkureitti on kaventunut työmaan kohdalla.

Työmaan vieressä oleva Jätkäsaaren liikuntapuisto pysyy käytössä koko purun ajan.

Työmaaliikenne lisääntyy

Purkumassoille ei ole käyttöä Jätkäsaaressa. Työmaakuljetukset ajetaan ainakin urakan alkuvaiheessa Tyynenmerenkadun kautta Hietalahdenrannan suuntaan. Myöhemmin kuljetuksia tehdään myös Crusellinsillan kautta.

Tontille suunnitellaan uinti- ja liikuntakeskusta

Bunkkerin paikalle tulevan Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskuksen uudisrakennuksen suunnittelu on käynnistetty. Uudishanke on hankesuunnitteluvaiheessa.

Luvan mukaisesti Bunkkerista, jossa on kuusi kerrosta sekä ullakko- ja kellaritilaa, puretaan tässä vaiheessa noin kaksi kolmasosaa. Tämän purkuvaiheen jälkeen rakennus näyttää ulospäin kaksi kerrosta nykyistä matalammalta. Purkua tehdään myös rakennuksen sisällä. Bunkkerista on 2010-luvulla purettu tarpeettomaksi jäänyt toimistosiipi.

Purun aloittamisella edistetään uinti- ja liikuntakeskuksen nopeampaa toteutusvaihetta. Purkutyön jatkon aikataulu riippuu korvaavan uudishankkeen aikataulusta.

Purkuhankkeen rakennuttajana toimii Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Purku-urakan pääurakoitsijana toimii Stara ja ensimmäisen vaiheen purkujen aliurakoitsijana Lotus Demolition Oy.