Uusi raitiolinja 13 aloittaa 12.8. – ratikkaverkko laajenee Kalasatamaan ja Sompasaareen

HSL päätti linjan liikenteen käynnistymisestä 12.8. saatuaan linjaa liikennöivältä Kaupunkiliikenne Oy:ltä tiedon, että liikenteen aloittamisen edellytykset ovat kunnossa: sekä kalustoa että kuljettajia on riittävästi, rata- ja muut rakennustyöt on saatu valmiiksi ja infra on valmis liikennöintiä varten.

Linja aloittaa liikenteensä maanantaiaamuna 12.8. klo 5.27 Nihdistä. Linja kulkee arkisin ruuhkassa ja päiväaikaan kymmenen minuutin välein. Linjan tarkkoihin aikatauluihin voi tutustua jo lähipäivinä hsl.fi:n reittioppaassa. Linjaa ajetaan Helsingin kaupunkiratikoista tutulla kalustolla eli Artic- ja nivelvaunuilla.

Uusi linja tuo kokonaan uuden poikittaisen yhteyden kahden joukkoliikenteen solmukohdan välille, ja samalla ratikat valtaavat uusia alueita. Yhteydet Pasilaan paranevat Kalasataman lisäksi esimerkiksi Hermannista ja Arabianrannan eteläosista. Kun Laajasalon ja Hakaniemen yhdistävä Kruunusillat-yhteys valmistuu 2020-luvun loppupuolella, Pasilasta muodostuu suora ja vaihdoton joukkoliikenneyhteys myös Laajasalon Kruunuvuorenrantaan asti.

HSL ja Kaupunkiliikenne järjestävät medialle mahdollisuuden koeajoon uudella linjalla 6.8. Lähetämme kutsun tilaisuuteen elokuun alussa.

Lisätietoa ratikkalinjasta 13 HSL:n verkkosivuilla