Juhannuksena monin paikoin poutaa ja tavanomaisia lämpötiloja

Ilmatieteen laitoksen 19. kesäkuuta tekemän ennusteen mukaan sää on yleisesti hieman lämpenemässä kohti viikonloppua. Päivälämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa aluksi 15‒20 astetta, lauantaina ja sunnuntaina 17‒23 astetta. Yölämpötilat ovat 10 asteen tuntumassa. Maan pohjoisosassa lämpötila on päivisin 15 asteen molemmin puolin, Pohjois-Lapissa paikoin alle 10 astetta. Öisin lämpötila on 4‒11 astetta.

Aluksi länsituuli on kohtalaista ja puuskaistakin, mutta viikonloppuna tuulet heikkenevät suuressa osassa maata. Hallaa esiintyy lähinnä maan pohjoisosassa, sunnuntain vastaisena yönä myös Suomenselän alueella.

Vielä torstaina sadetta tai sadekuuroja tulee maan itä- ja pohjoisosassa. Juhannusaattona eli perjantaina sää poutaantuu maan pohjoisosaa sekä Pohjois-Karjalaa lukuun ottamatta. Lauantaina ja sunnuntaina on poutaa todennäköisesti lähes koko maassa, lähinnä maan pohjoisosassa sekä toisaalta aivan etelärannikolla voi tulla sadekuuroja. Sademäärä torstaista sunnuntaihin on maan pohjoisosassa sekä Pohjois-Karjalassa 5‒15 millimetriä, muualla 0‒5 millimetriä.

Aurinko näkyy monin paikoin varsinkin maan etelä- ja keskiosassa. Iltapäivisin kumpupilviä voi kehittyä sisämaassa melko runsaasti, joten aurinkoisinta on aamuisin sekä rannikon tuntumassa. Maan pohjoisosassa pilvisyys on pääsääntöisesti runsaampaa.

Lämpimintä ja aurinkoisinta ennustejaksolla on maan lounaisosassa, mutta myös maastopalovaroituksia voi olla tällä alueella voimassa.

"Ennen kokkojen sytyttämistä tulee tarkistaa, onko maastopalovaroitus voimassa", Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eerik Saarikalle muistuttaa.

Maastopalovaroitukset voi katsoa Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelusta.

Edelliset juhannukset ovat olleet helteisiä

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata juhannuksena tyypillisesti 20 asteen tietämillä. Pohjois-Lapissa ollaan lähempänä viittätoista astetta. Yön alin lämpötila on tavallisesti noin kymmenen astetta, Pohjois-Lapissa noin viisi astetta. Keskimäärin joka toinen tai joka kolmas juhannus on poutainen ja myös aurinkoinen.

Vuosi sitten juhannusta vietettiin erilaisissa sääoloissa paikasta riippuen: maan eteläosassa oli juhannusaattona monin paikoin hellettä, maan itä- ja keskiosissa esiintyi sateita ja muualla maassa oli poutaa. Juhannuspäivänä hellettä oli Pohjois- ja Itä-Lapissa, sateita esiintyi enää Pohjois-Karjalassa. Juhannuksen ylin lämpötila, 29 astetta, mitattiin Helsingin Kumpulassa juhannusaattona.

Tilastojen mukaan helteitä osuu joko juhannusaattoon tai juhannuspäivään maan etelä- ja keskiosan sisämaassa keskimäärin noin kerran neljässä vuodessa ja rannikoilla kerran 5‒10 vuodessa. Lapin paikkakunnilla hellettä on juhannuksena keskimäärin kerran 10‒20 vuodessa. Molempina päivinä esiintyvä helle on historiassa melko harvinainen. Kuitenkin vuosina 2023, 2022, 2021 ja 2020 hellettä on ollut sekä juhannusaattona että juhannuspäivänä.