Alvar Aallon skeittialtaat, hyperrealismia ja Hello Kitty -huumaa – katso kesän puhutuimmat uutuusnäyttelyt!

Tänä kesänä Suomessa on nähtävillä miltei 200 uutuusnäyttelyä, joissa löytyy tutkittavaa jokaiseen makuun. Mukana on kansainvälisiä huippunimiä, kotimaisia klassikoita, luontosuhteen pohdintaa, esihistoriaa, lapsille suunnattuja näyttelyitä sekä taidekokoelmien aatelia.

Kuvassa Marc Siljanin hyperrealistinen veistos. Tampereen taidemuseon HYPER-näyttelyssä teosten kerronnalliset ja yllättävät elementit yhdistyvät todellisuuden valokuvantarkkaan esittämiseen. Kuva: Marc Sijan: Embrace, 2014. Polyester resin and oil paint, 79 x 94 x 79 cm. © Marc Sijan. Courtesy of the artist and Institute for Cultural Exchange, Tübingen.

Kansainvälistä veistostaidetta, hyperrealismia ja valokuvia amerikkalaisen keskiluokan arjesta

Näyttelytarjonnasta löytyy monia suomalaisia kansainvälistä mainetta niittänyttä taiteilijaa, mutta tänä kesänä museoissa nähdään myös kiinnostavia kansainvälisiä nimiä.

HYPER

Tampereen taidemuseo, Tampere | 1.6.2024–29.9.2024

Tampereen taidemuseon HYPER-näyttely vie katsojan suoraan iholle. Nimekkään kansainvälisen taiteilijakaartin hyperrealistiset teokset käsittelevät elämän ja kuoleman, todellisuuden ja fantasian, ihmisen ja koneen välistä suhdetta sekä ihmiskehon erilaisia deformaatioita.

Yhdysvaltalainen Gregory Crewdson (s.1962) on jo kolmen vuosikymmenen ajan luonut kuvaa Amerikan keskiluokan kuihtuneesta unelmasta. Elokuvamaisesti lavastetut valokuvat kokoavat yhteen sirpaleita aitojen ympäröivän esikaupungin hämärtyvästä maailmasta. Kokonaisuus paljastaa kaksi maailmaa: intiimin ja poliittisen.

Jean-Michel Othoniel – Under an Endless Light

Sara Hildénin taidemuseo, Tampere | 8.6.2024–15.9.2024

Jean-Michel Othoniel on yksi Ranskan tunnetuimpia nykytaiteilijoita. Othoniel on mieltynyt muodonmuutoksiin ja heijastaviin materiaaleihin – erityisesti puhallettuun lasiin, joka on ollut hänen taiteensa tunnusomainen materiaali 1990-luvun alusta lähtien.

Tschabalala Self: Samasta korttelista

EMMA - Espoon modernin taiteen museo, Espoo | 8.5.2024–4.5.2025

Yhdysvaltalainen Tschabalala Self käsittelee teoksissaan rotuun ja sukupuoleen liittyviä teemoja, joihin hän ammentaa omista kokemuksistaan mustana amerikkalaisena naisena. Self kuvaa taiteessaan kuvitteellisten hahmojen kehoja, joita on sekä ylikorostettu että esineellistetty länsimaisessa kuvastossa ja taidehistoriassa.

Tommi Toijan kiehtova ateljee muuttaa Taiteilijakoti Lallukasta sellaisenaan Helsingin Taidehalliin. Yleisö pääsee tutustumaan tähän teosten, työvälineiden ja inspiroivien esineiden kerrostumia täynnä olevaan runsaudensarveen sekä ajoittain myös seuraamaan taiteilijan työskentelyä ateljeessaan. Kuva: Anna Autio

Koe Alvar Aallon arkkitehtuuri ja vieraile Tommi Toijan ateljeessa

Kesän uutuusnäyttelyissä on esillä laaja kirjo erilaisia suomalaisia taiteilijoita aina maalaustaiteen klassikoista veistostaiteeseen ja nykytaiteen uusiin nimiin.

Tommi Toija: Tunteiden arkeologia

Helsingin Taidehalli, Helsinki | 1.6.2024–6.10.2024

Tommi Toija tunnetaan etenkin lempeän kapinallisista, ympäristöään suurin silmin ihmettelevistä veistoshahmoista, joita voi nähdä katukuvassa mm. Helsingin Jätkäsaaressa, Porvoossa ja Kotkassa. Toijan ateljee muuttaa Taiteilijakoti Lallukasta sellaisenaan Taidehalliin. Yleisö pääsee tutustumaan tähän teosten, työvälineiden ja inspiroivien esineiden runsaudensarveen sekä ajoittain myös seuraamaan taiteilijan työskentelyä ateljeessaan.

Nastja Säde Rönkkö: Selviytymisopas maailmanlopun lapselle

HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki | 17.5.2024–8.9.2024

Nastja Säde Rönkön monimediainstallaatio rohkaisee pohtimaan planeettamme epävarmaa tulevaisuutta. Teoksen ytimen muodostavat 26 videota, jotka käsittelevät suurista käännekohdista, kriiseistä tai katastrofeista selviytymistä tunnetasolla ja käytännössä. Videot ovat kertomuksia nykyisen ihmiskunnan viimeisistä hetkistä, luonnosta, kaipuusta ja menetyksestä. Samalla ne ovat katsauksia rakkauteen, inhimillisyyteen, tulevaisuuteen ja välittämiseen.

The Pool on neljästä näyttelystä koostuva kokonaisuus, joka yhdistää Alvar Aallon arkkitehtuuriperinnön, kansainvälisen skeittikulttuurin sekä rap- ja hip hop -kulttuurin. Idea vapaamuotoisesta allasmuotoilusta matkasi Suomessa Aallon luona vierailleen arkkitehdin myötä Yhdysvaltoihin. Kun 1970-luvun kuivuus tyhjensi Kalifornialaiset uima-altaat, ne avautuivat skeittareiden käyttöön.

Embassy of EGS

Didrichsenin taidemuseo, Helsinki | 7.6.2024–25.8.2024

Kuvataiteilija, lasitaiteilija ja suomen tunnetuin graffititaiteilija EGSin Embassy of EGS -näyttely esittelee kuvitteellisen valtion suurlähetystöä, joka elää ikuisen optimismin aikaa. Näyttely kokoaa yhteen taiteilijan tuotannon keskeisimmät teemat: EGS-kirjainyhdistelmän, kartat, historian, folkloren ja graffitin.

Matkalla avaruudessa on Vantaan Heurekan interaktiivinen tiedekeskusnäyttely kaikenikäisille. Näyttely esittelee poikkileikkauksen nykyisestä avaruustoiminnasta ja suunnitelmista, jotka toteutuvat todennäköisesti seuraavien noin 30 vuoden aikana. Kuva: Herueka

Avaruusseikkailuita ja Hello Kitty-huumaa – näissä näyttelyissä lapsetkin viihtyvät!

Lapsiperheille on tarjolla monenlaista koettavaa ympäri Suomen. Lapsille suunnatut näyttelyt ovat usein toiminnallisia, tarinallisia, kekseliäitä ja opettavaisia, ja näyttelyissä on mietittävää ja puuhailtavaa koko perheelle.

Matkalla avaruudessa

Heureka, suomalainen tiedekeskus, Vantaa | 10.2.2024–1.1.2026

Heurekassa vierailijat pääsevät kokeilemaan elämää avaruusasemalla. Näyttelyn maailmassa ihmiset ovat palanneet kuuhun ja suunnittelevat matkaa Marsiin. Interaktiivisessa näyttelyssä kokeillaan avaruusaseman erikoisia askareita omin käsin. Samalla pohditaan avaruustoiminnan eettisiä kysymyksiä ja pelisääntöjä.

Ystävänä Hello Kitty -pienoisnäyttely

Museo Leikki, Espoo | 22.5.2024–27.10.2024

Museo Leikki juhlistaa maailman tunnetuimman japanilaisen ikonin Hello Kittyn 50. juhlavuotta pienoisnäyttelyllä. Ystävyyden ja söpöyden lähettilään omassa näyttelyssä esillä on suomalaisten Hello Kitty -keräilijöiden kokoelmia kaikilta viideltä vuosikymmeneltä. Hello Kitty kutsuu näyttelyvieraat kotiinsa leikkimään ja ystäväkuviin kanssaan.

Tuusulan Lottamuseossa voi tänä kesänä pelata Suomen historiaan perustuvaa pakopeliä. Valvontakomissio on tulossa tarkastuskäynnille. Löydättekö Syvärantaan kätketyt salaisuudet ennen tarkastajien tuloa? Tunnelmallinen klassinen pakopeli johdattaa sodan jälkeisiin vaaran vuosiin. Peli on jännittävä, muttei pelottava eikä edellytä ennakkotietoja.

Turun taidemuseossa esillä oleva Those Who Kept the Light (2022) on teoskokonaisuus, jonka aiheena on meri ja siihen liittyvät myytit ja tarinat. Se koostuu kymmenestä poeettisesta videosta, jotka ovat syntyneet Nastja Säde Rönkön vuosina 2020–2021 tekemien matkojen ja niillä kirjoittamien tekstien pohjalta. Kuva: Nastja Säde Rönkkö, Those Who Kept the Light (2022). Video still.

Luontosuhde mietityttää ympäri maan – teemaan syvennytään myös mystiikan ja nykytaiteen kautta

Uutuusnäyttelyissä huomiota saavat erityisesti suhteemme metsään ja eläimiin – kuinka etääntynyt nykypäivän ihminen on luonnosta? Luontoteemasta ammentavissa näyttelyissä mietitään myös elämän katoavaisuutta, ilmastokriisiä, ihmistä osana luontoa ja sitä, millaista myyttiä ja mystiikkaa luontoon on liittynyt ja voi liittyä yhä.

Nastja Säde Rönkkö: Those Who Kept the Light

Turun taidemuseo, Turku | 7.6.2024–15.9.2024

Those Who Kept the Light (2022) on teoskokonaisuus, jonka aiheena on meri ja siihen liittyvät myytit ja tarinat. Se koostuu kymmenestä poeettisesta videosta, joita kannattelee ajatus rakkaudesta tai kiintymyksestä, joka ylittää rakastamisen tavoille asetetut rajat. Rakkaus näyttäytyy niissä ihmisten, mutta myös ihmisten ja muiden kuin ihmisten välisenä. Tuulella ja merellä on tietoisuus, tunteet ja ääni. Näyttelyn aihe liittyy myös ilmastokriisiin ja valtamerien herkkien ekosysteemien tuhoutumiseen.

Kohti korkeaa kattoa kurottelevat, raakalaudasta rakennetut puut ja niiden lankkulattian valtaavat juuret kutsuvat näyttelykävijän samoilemaan. Tekoälyn luoma linnunlaulu voisi olla todellista, mutta ei ole. Jacob Juhlin tilataideteos pohtii luonnonmukaisuuden ja keinotekoisuuden rajaa sekä ihmisen luontosuhdetta ja sen muutoksia ajan myötä.

Pohjoistuulen metsä

Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta | 9.6.2024–22.9.2024

Olemme niin tottuneita ihmisen muokkaamiin maisemiin, että luonnontilaisen metsän kasvot uhkaavat kadota mielestämme. Jollekin metri on pitkä matka, toiselle vuosisata liian lyhyt ja kaikki kietoutuvat monimutkaisten vuorovaikutusverkostojen kautta toisiinsa. Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon kuvat ovat suojelualueilta suomalaisista luonnonmetsistä, joita on jäljellä enää muutama prosentti maan metsäpinta-alasta.

Ánnámáret & Marja Viitahuhta: Bálvvosbáiki

Siida – Saamelaismuseo ja Luontokeskus, Inari | 25.5.2024–29.9.2024

Bálvvosbáiki (palvontapaikka) on videoteoksista koostuva näyttelykokonaisuus, jonka lähtökohtana ovat muusikko Ánnámáretin joiut. Teokset pohtivat, miten saamelainen maailmankuva ilmenee tässä ajassa. Sen mukaan ihminen on osa ympäristöään, ei sen omistaja vaan sen käyttäjä, joka ottaa huomioon menneiden sukupolvien perinnön ja säilyttää elämän edellytykset tuleville polville. Maa, kasvit, eläimet ja ihminen muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka osatekijät ovat riippuvaisia toisistaan.

Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siidalle myönnettiin tänä vuonna sekä Vuoden eurooppalainen museo -palkinto että Museoliiton Vuoden museo -palkinto.

Esihistoriallisista ajoista asti ihminen on tuntenut tarvetta kätkeä oma identiteettinsä tilapäisesti tai vaihtaa sitä kokonaan. Serlachius Kartanon Naamiot-näyttely Mänttä-Vilppulassa tarkastelee naamioaihetta antiikista 1900-luvun avantgarden kautta nykytaiteeseen. Kuva: Serlachius Kartano

Historian havinaa ja kivikauden kolinaa

Tutustu arkeologiseen tutkimukseen ja esihistoriallisten suomalaisten elämään ja löydä uusia näkökulmia nykyihmisen ajatusmaailmaan.

Naamiot

Serlachius Kartano, Mänttä-Vilppula | 11.5.2024–15.9.2024

Ihminen on kautta aikain tuntenut tarvetta kätkeä oma identiteettinsä tilapäisesti tai vaihtaa sitä kokonaan. Naamioitumisen kulttuurihistorialliset merkitykset ovat vaihdelleet, mutta se on suosittua myös nykyisin, kun omaa identiteettiä muokataan alinomaa esimerkiksi digitaalisilla alustoilla. Naamiot-näyttely tutkii naamion käyttämisen merkityksiä osana ihmiskunnan historiaa.

Arkeologinen näyttely

Kierikki, tiedekeskus, Oulu | 4.6.2024–27.9.2024

Näyttelyssä tutustutaan Suomen esihistoriaan sekä kivikautisten ihmisten elämään. Esillä ovat Kierikin seudun komeimmat kaivauslöydöt. Useat näyttelyn esineistä ovat päätyneet kivikautiseen Kierikkiin muinaisen kaupankäynnin myötä satojen kilometrien päästä.

Elämä ja kuolema myöhäisrautakaudelta keskiajalle

Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi | 9.5.2024–1.6.2025

Lapin maakuntamuseon tuottama uusi erikoisnäyttely esittelee elämää 800-luvulta 1500-luvulle uusimman arkeologisen tutkimuksen valossa. Tutkimus on edennyt 2000-luvulla paljon ja vaikka vielä on valtavasti asioita, joita emme tiedä, voimme nyt jo tarkastella kriittisesti vanhoja käsityksiä. Oliko Lappi niin etäinen ja käymätön kuin ehkä luullaan?

Hetkiä ja kehoja – kolme näkökulmaa Kuntsin Säätiön kokoelmaan -näyttelyssä Vaasassa nostetaan esille kokoelman surrealismia ja sen perintöä sekä vanhoja, ehkä tuttujakin teoksia, jotka voivatkin olla nyt entistä ajankohtaisempia ja puhuttelevampia. Kuva: David Hockney. Gregory uima-altaassa/Gregory i simbassängen/Gregory in the Pool, 1978.

Näe taidekokoelmien helmiä ja harvinaisuuksia

Taidesäätiöiden kokoelmanäyttelyt tarjoavat tänä kesänä ajatuksia herättäviä kokonaisuuksia sekä harvemmin esillä olevia merkkiteoksia.

Hetkiä ja kehoja – kolme näkökulmaa Kuntsin Säätiön kokoelmaan

Kuntsin modernin taiteen museo, Vaasa | 5.5.2024–6.10.2024

Kuntsin Säätiö esittelee kolmen vuoden välein nimikkomuseossaan Vaasassa kokoelman pohjalta luodun näyttelyn. Nyt esiteltävän näyttelyn Hetkiä ja kehoja – kolme näkökulmaa Kuntsin Säätiön kokoelmaan -näyttelyssä nostetaan esille mm. kokoelman surrealismia ja sen perintöä sekä vanhoja, ehkä tuttujakin teoksia, jotka voivatkin olla nyt entistä ajankohtaisempia ja puhuttelevampia.

Kuunteleva silmä

Chappe & Galleri Elverket, Raasepori | 24.5.2024–15.9.2024

Näyttely Kuunteleva silmä tuo yhteen monipuolisen valikoiman teoksia Suomalaisten taidesäätiöiden kokoelmista. Näyttely levittäytyy Tammisaaren kulttuurikortteliin Galleria Elverketiin ja Chappeen. Näyttelykonsepti perustuu Fortumin taidesäätiön kokoelmaan kuuluvaan Juhana Blomstedtin (1937–2010) Kuunteleva silmä -maalaukseen (1982).

Outo houkutus – Teoksia Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta

Rovaniemen taidemuseo Korundi, Rovaniemi | 25.6.2024–5.1.2025

Tunnemme usein vetoa outouteen. Rauha, järjestys ja kauneus ovat usein vähemmän kiinnostavia kuin rikkoutunut järjestelmä, kaaos ja mahdollisuuksien rikkaus. Outo houkutus on kurkistus maailmaan, jota määrittävät jännitteiset pinnat, latautunut tunnelma ja eriskummallisiksi heittäytyneet tunteet. Teosten äärellä on ajoittain vaikea sanoa, ollaanko jonkin hyvin suuren vai mahdollisesti hyvinkin pienen asian äärellä.

