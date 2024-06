Aluehallitukselle esitetään syksylle uusia yhteistoimintaneuvotteluja – talouden sopeuttamista tavoitellaan nyt sisäisen hallinnon keventämisellä

Aluehallitukselle esitettävien neuvottelujen tavoitteena on sisäisen hallinnon keventäminen eli neuvottelut kohdentuvat erityisesti johtamis- ja asiantuntijatehtävissä toimiviin työntekijöihin. Tavoitteena on vähentää 80 henkilötyövuotta pääosin organisaatiorakenteen uudistamistyön pohjalta. Käynnissä olevassa selvitystyössä tarkastellaan nykyisen, hyvinvointialueen käynnistämisvaiheeseen luodun organisaatio- ja johtamismallin toimivuutta sekä mahdollisia muutostarpeita. Tavoitteena on tuottaa lokakuun loppuun mennessä suositukset organisaatiomuutoksista seuraavalle aluevaalikaudelle. Muutoksista päätetään jo vuoden 2024 aikana.

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erholan mukaan kyseessä ovat todennäköisesti viimeiset koko henkilöstöön kohdistuvat tuotannollis–taloudelliset yhteistoimintaneuvottelut tällä aluevaalikaudella.

– Hyvinvointialueella tarvitaan toimenpiteitä, jotta voidaan välttää ajautuminen vakavampiin taloudellisiin ja toiminnallisiin seurauksiin. Olemme käynnistäneet tämän lisäksi myös muita toimenpiteitä, kuten ostopalvelujen ja vuokratyövoiman kustannuksia hillitsevä työn.

Aluehallitus käsittelee toista osavuosikatsausta elokuussa ja tekee sen pohjalta muita mahdollisia taloutta tasapainottavia toimenpiteitä. Elokuussa tiedetään paremmin myös muiden hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne, ja se vaikuttaa suoraan myös Pirkanmaan hyvinvointialueen talouden tilanteeseen seuraavina vuosina.

– Talouden ennustaminen on edelleen vaikeaa, mutta helpompaa kuin vuonna 2023. Loppuvuodesta talouteen tulee usein heikosti ennakoitavia yllätyksiä.

Palkkojen harmonisointi tavoitteellisesti 2028 mennessä

Palkkaharmonisointia on valmisteltu osana ensimmäisen strategiakauden toimeenpano-ohjelmaa. Harmonisointitoimenpiteitä on käynnistetty ja niitä pyritään toteuttamaan mahdollisimman nopeasti. Henkilöstöjaosto on käsitellyt palkkaharmonisaation aikataulutusta ja se on tarkoitus tuoda päätösasiana aluehallitukselle elokuussa 2024. Koska palkkaharmonisaatiolle ei ole osoitettavissa erillistä rahoitusta, ei harmonisointia ole tämän hetken arvion mukaan mahdollista saada kokonaan toteutettua ennen vuotta 2028.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on laskenut, että vuoteen 2020 perustuvien tietojen mukaan palkkojen harmonisointi nostaa työvoimakustannuksia 5,8 prosenttia eli noin 680 miljoonaa euroa. Samaan aikaan käynnissä on palkkausjärjestelmän uudistus, josta on teknisesti ehditty toteuttaa vain ensimmäinen osa (Lääkärisopimuksen uraporrasjärjestelmä). Harmonisointi esitetään toteutettavaksi viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä mutta lopputulokseen pyritään niin pian kuin mahdollista taloustilanteen kokonaisuus huomioiden.

Aluehallitus käsittelee myös viime kokouksessa pöydälle jäänyttä esitystä liikkuvien palvelujen ja lähiasemaverkoston lähettämisestä laajalle keskustelu- ja kuulemiskierrokselle.



