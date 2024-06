Uudenmaan Vihreät nimesi 37 ehdokasta aluevaaleihin. “Sote-haasteisiin tarvitaan kestäviä ratkaisuja”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiia Lintula

Uudenmaan Vihreät on nimennyt yhteensä 37 ehdokasta vuoden 2025 aluevaaleihin. Valittuja ehdokkaita on kaikilta hyvinvointialueilta, ja mukana on monia nykyisiä valtuutettuja. Uudenmaan Vihreät tulee nimeämään vahvan ja monimuotoisen listan kaikille Uudenmaan hyvinvointialueille.

Uudenmaan Vihreiden puheenjohtaja ja hyvinkääläinen kaupunginvaltuutettu Santeri Leinonen arvioi ehdokashankinnan lähteneen hyvin käyntiin: “Tulevissa alue- ja kunnallisvaaleissa suomalaisia vaikuttavat puhuttavan erityisesti Vihreitä lähellä olevat teemat, kuten lasten kouluterveydenhoito, mielenterveys ja vapaaehtoistyö, lähiluonto, koulutus ja ylisukupolvinen vastuunkanto.”

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja ehdokkaaksi valittu espoolainen Henna Partanen arvioi Vihreiden merkitystä hyvinvointialueella: “Maan hallituksen kiristäessä hyvinvointialueiden rahoitusta meitä Vihreitä tarvitaan entistä enemmän aluevaltuustoihin puolustamaan muun muassa lastensuojelun, omaishoidon, vammaisten palvelujen ja järjestöjen rahoitusta. Ei ole nimittäin yhdentekevää millaisin arvoin hyvinvointialueiden taloutta tasapainotetaan. Heikoimpien puolustaminen, tasa-arvotyö, köyhyyden torjunta ja rasismin vastustaminen ovat asioita, joiden eteen joudumme valitettavasti yhä tekemään hartiavoimin töitä.”

Vihreällä politiikalla on ollut merkitystä hyvinvointialueiden työssä. “Olemme olleet tämän kauden kokoamme vaikuttavampi ryhmä, mutta tavoite on saada seuraavalle kaudelle yhä enemmän vihreitä aluevaltuutettuja. Sote-haasteisiin tarvitaan kestäviä ratkaisuja, ja niitä Vihreänä ryhmänä tulemme tarjoamaan jatkossakin”, toteaa Keski-Uudenmaan valtuustoryhmän puheenjohtaja ja ehdokkaaksi valittu järvenpääläinen Tiia Lintula.

Uudenmaan Vihreät nimeää seuraavan kerran ehdokkaita syyskuussa.



Valitut ehdokkaat:

Länsi-Uusimaa 10

Emmi Ahonen (Espoo)

Gyan Dookie (Espoo)

Johanna Fleming (Kirkkonummi)

Tony Hagerlund (Espoo)

Elli Keisteri-Sipilä (Espoo)

Laura Malme (Espoo)

Henna Partanen (Espoo)

Hannele Rauhanen (Kirkkonummi)

Peppi Seppälä (Espoo)

Laura Skaffari (Lohja)

Keski-Uusimaa 10

Taru Deniz (Järvenpää)

Jonna Heinonen (Järvenpää)

Jenna Jourio (Tuusula)

Niko Kostia (Hyvinkää)

Suzanne Lindgren (Järvenpää)

Tiia Lintula (Järvenpää)

Leni Niinimäki (Nurmijärvi)

Terhi Taipale-Lepola (Hyvinkää)

Sanna Tuhkunen (Tuusula)

Mari Vesa (Tuusula)

Vantaa ja Kerava 13

Antti Auvinen (Vantaa)

Thomas Elfgren (Vantaa)

Olga Gilbert (Vantaa)

Sari Järveläinen (Vantaa)

Minna Kuusela (Vantaa)

Janne Lohilahti (Vantaa)

Johanna Lätti (Vantaa)

Mirva Pajanne (Vantaa)

Diafouka Poralela (Kerava)

Samson Tanke Aba (Vantaa)

Eva Tawasoli (Vantaa)

Hanna Valtanen (Vantaa)

Jouni Vauhkonen (Vantaa)

Itä-Uusimaa 4

Sanna Kivineva (Porvoo)

Mari Lotila (Porvoo)

Roger Nordman (Porvoo)

Marja Wilén (sit) (Porvoo)