SDP:n Saku Nikkanen: Jätin kirjallisen kysymyksen tieliikenteemme liikenneturvallisuudesta linja-autoissa ilmenneiden puutteiden vuoksi

– Kirjoituksessa haastatellut kokeneet kuljettajat ilmaisivat suuren huolensa bussikaluston kunnosta. Pikavuoroja ajetaan linja-autoilla, joilla on ajettu yli kaksi miljoonaa kilometriä, osalla jopa kolme miljoonaa kilometriä. Monissa niistä on merkittäviä vikoja. Kuljettajien mukaan ajokilometreihin suhteutettuna linja-auto pitäisi katsastaa kerran kuukaudessa, jotta valvonta olisi yhdenvertaista kuin henkilöautolla, joka katsastetaan kerran vuodessa, toteaa Nikkanen.

Kuljettajalla ei käytännössä ole isoissa yrityksissä vaikutusvaltaa kunnossapitoon ja niiden ennakoiva kunnossapito on olematonta. Vain pahimmat viat korjataan, jotta linja-autot saadaan takaisin ajoon. Tilanne on varsin ongelmallinen. Kuljettajan ainoa vaikutusvalta on tehdä asiasta vikailmoitus. Kuljettajien mukaan tässä on kuitenkin yhtiökohtaisesti suuria vaihteluja. On liikennöitsijöitä, joilla on vanha, mutta erinomaisessa kunnossa oleva kalusto. Tilanteen ongelmallisuutta lisää se, että yritykset, jotka huolehtivat kaluston kunnosta, eivät voita kilpailutuksia, koska hinta ratkaisee, ja sitä hilataan koko ajan alemmaksi. Tämä on johtanut siihen, että linja-autokalusto Suomen teillä on huonossa kunnossa. Kun palkoista ei voi säästää, säästetään kunnossapidosta. Kalustotilannetta voisi kuitenkin parantaa nykyistä pidemmät kilpailutukset, vähintään 5–7 vuotta kestävät. Nykyisin lyhyiden sopimusaikojen vuoksi liikennöitsijät eivät pysty, tai eivät halua panostaa autoihinsa riittävästi.

– Tämän johdosta esitän, että hallituksen on ryhdyttävä toimiin, jotta mahdollisuuksia linja-autoliikenteen pidempiin kilpailutuksiin selvitetään ja toiminta saadaan valvonnan osalta riittävälle tasolle, niin että jokainen kansalainen voi luottaa linja-autoliikenteen turvallisuuteen, lausuu Saku Nikkanen.