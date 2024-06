Aluehallitus jäi luottavaisena kesätauolle

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus piti viimeisen kesätaukoa edeltävän kokouksen tiistaina 18.6.

Asialistalla oli muun muassa Oy Apotti Ab:n irtautumissopimuksen hyväksyminen sekä lukuisia valtuustoaloitteita vastauksineen. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy hyvinvointialueen päätössivustolta.

Neuvolan toimitilat Myyrmäessä

Kokouksen aluksi aluehallitus hyväksyi toimitilojen vuokraamisen VAKEn neuvolan käyttöön Myyrmäessä, osoitteessa Iskostie 4.

Myyrmannin kauppakeskuksessa sijaitsevat toimitilat omistaa Citycon Oyj, joka tarjoaa rakennuksen toisen, kolmannen ja neljännen kerroksen tiloja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käyttöön. Toimitilojen pinta-ala on yhteensä 587m2. Vuokra-aika alkaa 1.12.2025 ja se on voimassa toistaiseksi.

Neuvolan tilat oli aikaisemmin suunniteltu sijoitettavaksi Lännen perhekeskus -hankkeen yhteydessä osoitteeseen Rajatorpantie 8, Vantaa. Valtioneuvoston kielteinen rahoituspäätös Lännen perhekeskus -hankkeen toimitilojen vuokraamiseksi muutti suunnitelmat, ja teki väistötilojen löytämisen välttämättömäksi.

Työpaja Maltin toiminta 1.8. alkaen

Aluehallitus päättää siirtää ja yhdistää työpaja Maltin toiminnan valmennustalo Luxin toimintaan 1.8.2024 alkaen. Maltti on Koisoniityn palvelukeskuksen yhteydessä sijaitseva kuntouttavan toiminnan työpaja, jossa työskentelee kaksi ohjaajaa ja 15 asiakasta. Maltissa työskentelevät eivät kuitenkaan ole Koisoniityn palvelutalon asiakkaita.

Lummetiellä Vantaalla sijaisteva valmennustalo Luxi on kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilun palveluja tarjoava yksikkö. Siirron myötä Luxiin siirtyy Maltista asiakkaat ja henkilökunta; toiminta ja henkilöstön esihenkilö pysyvät ennallaan. Koisoniityn tilat palautuvat siirron myötä vain Koisoniityn asiakkaiden käyttöön.

Irtaantumissopimus, Oy Apotti Ab

Kokouksen päätteeksi aluehallitus hyväksyi sopimusluonnoksen, jolla Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialue irtaantuvat Oy Apotti Ab:sta. Aluehallitus valtuutti lisäksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen konsernipalvelujen toimialajohtajan allekirjoittamaan irtaantumissopimuksen. Täytäntöönpanoon ryhdytään vasta kun aluevaltuuston päätöksen 10.6.2024 § 41 on saanut lainvoiman.

Kokouksen päätyttyä hallituksen jäsenet toivottivat toisilleen hyvää kesää.

Aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho pohti kulunutta kevätkautta aluehallituksessa seuraavasti: “Olemme tehneet hyvää työtä kevätkaudella. Pöydällä on ollut isoja, merkittäviä ja poliittisesti haasteellisia asiakokonaisuuksia, kuten VAKEn uudistusohjelma, lisärahoituksen hakeminen ja Apotti. Yhteistyöhenki on kuitenkin VAKEssa hyvä, jolloin haasteellistenkin asiakokonaisuuksien käsittely on sujuvaa. Luottavaisin mielin voimme tästä jäädä kesätauolle ja lataamaan akkuja syksyä varten.”

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen päätössivustolla tiistaina 25.6. klo 12.