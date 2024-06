Tervetuloa Kasvuohjelmatilaisuuteen Halikkoon 25.6.2024 klo 10

Tilaisuudessa on esillä Amazone UX 5201 Super kasvinsuojeluruisku. Ruisku on varustettu ContourControl aktiivisella puomiston ohjauksella ja edistyneellä Amaselect suuttimenvaihtoautomatiikalla. Lisäksi tilaisuudessa esitellään uusia tuotantopanoksia. Lajikkeista Nalle-kevätvehnä sekä Gambit- ja Firefox-ohrat. Yara esittelee uudetsyysviljojen lannoitteet ja Syngentalla on esittelyssä Vixeran-valmiste.



Ohjelma

klo 10

Tervetuloa, Hankkija

• Viljojen lisälannoitukset, sekä uusien syysviljalannoitteiden esittely, Yara

• Lajike-esittelyt, Hankkija

• Joustavuutta ja tehokkuutta Amazone UX Super -kasvinsuojeluruiskulla sekä DirectInject-järjestelmällä, Hankkija

•Vixeran – uusi tapa suunnitella ja tehdä typpilannoitus, Syngenta

•Hankkijan Älykäs maatila – Cordulus Farm -sääasema viljanviljelyssä,Hankkija



Virvoitusjuoma- ja makkaratarjoilu, jonka aikana pidetään Amazone UX5201 Super -kasvinsuojeluruiskun demoesittely.



Tilaisuus päättyy noin klo 13.



Pyydämme sinulta ystävällisesti ennakkoilmoittautumista alla olevasta linkistä 23.6.2024 mennessä.



Tervetuloa!

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Yara Suomen ja Syngentan kanssa.