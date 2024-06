Sähköpostikeskustelujen kaappaaminen lisääntynyt 70 prosenttia - joka kymmenes sähköpostihyökkäys liittyy nyt yrityssähköpostin vaarantamiseen

Pilvipohjaisten tietoturvaratkaisuiden toimittaja Barracuda Networks julkaisi tänään Email Threats and Trends, Vol. 1 -raportin, josta käy ilmi, että viimeisten 12 kuukauden aikana yrityssähköpostin vaarantamiseen liittyvät BEC-hyökkäykset ovat lisääntyneet ja muodostavat nyt 10,6 prosenttia sähköpostipohjaisista social engineering -hyökkäyksistä eli käyttäjien manipuloinneista. Sähköpostikeskustelujen kaappaaminen on lisääntynyt 70 prosenttia vuodesta 2022, vaikka se on hyökkääjille resursseja vievä lähestymistapa.